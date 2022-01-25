7 طرق تساعدك على التحقق ما إذا كنت تشتري منتجات طازجة أم لا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يحتار البعض حينما يجدون أنفسهم أمام مجموعة متنوعة من المنتجات المعروضة، ما بين إذا كانت تلك المنتجات طازجة أو لا.

ويمكننا تقييم حداثة وجودة بعض المنتجات في السوبر ماركت أو في السوق، بينما لا يمكن فحص منتجات أخرى إلا بعد العودة إلى المنزل، وهو ما نكشفه فيما يلي من خلال بعض الحيل التي تمكنا من شراء طعام طازج وفقًا لموقع "برايت سايت".

- البيض:

عندما تكسر البيض، انظر إلى الصفار، إذا كان في المنتصف وهناك دائرة واضحة من البياض حولها، فهذا يشير أنه طازج.

إذا لم يكن للبيض حدود واضحة وإذا انتشر في المقلاة، فهذا علامة على أنه فاسد.

- الأفوكادو:

هناك طريقة سهلة للتحقق من مدى نضارة ثمرة الأفوكادو، انظر إلى رأسها وحاول خلعه، إذا كان من السهل القيام بذلك، فهذا يعني أنه طازجا، أما إذا كان من الصعب إخراجه، فيعني أن الثمرة غير ناضجة.

- الأسماك:

يمكنك التحقق من قوام الأسماك الطازجة، عن طريق الضغط على جسمه بإصبعك، فيجب أن القشور صلبة، وعيونها خالية من طبقة بيضاء.

- الدجاج:

من الأفضل اختيار قطع الدجاج التي لا تحتوي على كثير من السوائل حولها، وإذا أخرجت دجاج مجمد من الفريزر وكان هناك كثير من الثلج حولها، فليس من الآمن تناولها.

- زيت جوز الهند:

للتحقق من جودته، فقط ضعه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة، سيصبح صلبًا وستتفكك الزيوت المغشوشة الأخرى وتظهر كطبقة منفصلة، وبالتالي لا يصبح تناوله.

- البصل:

إذا رأيت بقعًا تبدو كما لو أن القشر قد تلاشى، فهذا يدل أن هناك بعض العفن على البصل.

- الليمون:

من السهل تحديد مدى نضج الليمون بالنظر إليه، يعد اللون الأصفر ونعومة الجلد من العلامات التي يمكنك من خلالها التعرف على نضج الثمرة، إذ يشير اللون الأصفر الباهت المائل للأخضر إلى عدم استهلاكه.