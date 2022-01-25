خطوات تطهير المنزل بعد التعافي من فيروس كورونا.. احمي عيلتك من إصابة جديدة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يجبر فيروس كورونا، مصابيه على الدخول في عزل منزلي، حتى التأكد من تمام الشفاء، عن طريق عمل مسحة طبية، لكن بعدها يتسائل كثير من المتعافين، عن كيفية تعقيم وتنظيف منزلهم، حتى لا يعود الفيروس إليهم مرة أخرى، وطرحت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، مجموعة من النصائح للتعامل مع غرفة العزل المنزلية بعد انتهاء مهمتها.

تطهير المنزل بعد التعافي من كورونا

- يجب تعقيم اليدين جيدا، باستخدام الكحول، ثم ارتداء القفازات والأقنعة، وارتداء ملابس يمكن التخلص منها، أو غسلها جيدا، بعد الانتهاء من التعقيم، ثم التخلص من المعدات التي استخدمت في التنظيف.

- يجب قتل الجراثيم من خلال التنظيف، وبعد ذلك التعقيم باستخدام مواد كيميائية مع استخدام الإسفنجة أو قماشة، من أجل تنظيف جميع الأسطح، ثم وضع المطهر.

- بعد وضع المطهر على جميع الأسطح، يجب تركه لمدة نحو 30 ثانية، ثم مسحه بقطعة جديدة من القماش.

- تأكد من غسل اليدين كثيرا بشكل متكرر خلال عملية التنظيف، حتى لا يتم نقل الفيروسات لمناطق أخرى نظيفة، أو العدوى من الفيروس مرة أخرى.

تعقيم الأماكن والأدوات ووسيلة التنقل

- احرص على تنظيف بعض الأماكن، التي يتم استخدامها بشكل دائم، مثل: مفاتيح الإضاءة ومقابض الأبواب، ووضع عليها مواد مطهرة قوية.

- لا تنسِ تنظيف الأحواض والأرضيات والجدران والستائر والأماكن، التي لا تخطر على بالك تعقيمها، والتي يمكن أن ينتقل إليها كورونا.

- تنظيف الأدوات المستخدمة بشكل دائم، مثل: غلاية المياه أو آلة القهوة أو أي آلة داخل المطبخ، حتى لا تنقل فيروس كورونا.

- احرص على تنظيف وسيلة التنقل التي كنت تستخدمها عند الذهاب للطبيب، مثل السيارة، من خلال وضع المطهرات وقطعة قماش، لمسح وتطهير جميع أجزاء السيارة من الداخل.

- غسل جميع الملابس التي كنت ترتديها خلال فترة الإصابة بفيروس كورونا.