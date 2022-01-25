«أمهات مصر»: امتحان الإنجليزي للصف الثاني الثانوي في مستوي الطالب المتوسط

القاهرة - سمر حسين - ماما

أدى طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الثلاثاء، امتحان اللغة الإنجليزية، وسط حالة من الارتياح بين الطلاب لسهولة الامتحان، واتباع الإجراءات الاحترازية داخل اللجان لحماية الطلبة من انتقال العدوى.

رصد اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، المسؤول عنه عبير أحمد، مستوى امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الثاني الثانوي.

امتحان اللغة الإنجليزية في مستوى الطالب المتوسط

قالت عبير، في بيان لها، إن العديد من أولياء أمور الطلاب، أكدوا أن امتحان مادة اللغة الإنجليزية، جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأن أغلب الأسئلة سهلة، بحسب قولهم.

ولفتت «عبير» النظر إلى أن هناك شكاوى من بعض أولياء الأمور، من عدم تسليم الطلاب ورقة المفاهيم في بعض المدارس، رغم توجيه وزير التعليم بالسماح بها.

وشددت مؤسس ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، على أولياء الأمور بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وتوعية أبنائهم بأهميتها للوقاية من فيروس كورونا، وعدم استخدام أدوات الغير بين الطلاب، ورتداء الكمامة بشكل مستمر.

التعليم تقرر إلغاء الامتحانات الإلكترونية

قررت وزارة التربية والتعليم، إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول، على أن تعقد الامتحانات ورقيا، سواء أسئلة الاختيار من متعدد التي تمثل 70%، أو المقالية التي تمثل 30%، تيسيرا على الطلاب.

وبدأ طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحانات، يوم الأحد 23 يناير الجاري، بمادتي اللغة العربية والتطبيقات الرياضية والجغرافيا، وأدوا اليوم، امتحان مادة اللغة الانجليزية، على أن يمتحنوا يوم الأحد المقبل، الجبر وحساب المثلثات والأحياء والفلسفة والمنطق، والثلاثاء اللغة الثانية والفيزياء والتاريخ، ويوم الخميس، امتحاني الكيمياء وعلم النفس.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة اتباع جميع الإجراءات الاحترازية، خوفا من انتشار فيروس كورونا، بين الطلاب ومراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.