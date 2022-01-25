طريقة عمل الحواوشي بالعيش البلدي.. اعمليه في البيت زي المحلات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر الحواوشي من الأكلات الشعبية الشهيرة، يعشق مذاقها أغلب المصريين من مختلف الفئات والأجيال، وتختلف طرق إعداده سواء الإسكندراني أو الشعبي، ونقدم لكِ طريقة عمل الحواوشي بالعيش البلدي في المنزل، على طريقة الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج «أميرة في المطبخ»، على قناة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل الحواوشي بالعيش البلدي

المكونات:

زيت.

ملح.

فلفل أسود.

ربع كوب بهارات حواوشي.

عيش بلدي صغير.

كيلو لحمة مفرومة.

نصف كوب بقدونس مفروم.

نصف كوب فلفل رومي مفروم.

2 فصوص ثوم مفروم.

نصف كوب بصل مفروم.

طماطم مفرومة.

خطوات تحضير الحواوشي بالعيش البلدي

- يضاف الثوم، والملح، وفلفل الأسود، والزيت، الفلفل الحامي، والخل، وعصير الليمون، والبصل، وبهارات الحواوشي، والفلفل الرومي.

- تضاف الطماطم المفرومة والبقدونس المفروم على اللحمة المفرومة، ثم يتم وضعهم في العيش البلدي المفتوح.

- الحرص على عمل رشة زيت على العيش، ثم يدخل الفرن للتسوية.

طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني

نقدم لك طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج «على قد الإيد»، المعروض على قناة« سي بي سي سفرة».

المكونات:

3 ونصف كوب دقيق.

ماء.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

زيت.

الحشو:

لحمة مفرومة.

بصل مفروم.

زنجبيل بودرة.

قرفة ناعمة.

فلفل أخضر حار.

بقدونس.

ملح.

بهارات لحمة.

فلفل أسود.

خطوات عمل الحواوشي الإسكندراني

- خلط مقادير العجينة وتركها لترتاح، ثم فردها بالنشابة على شكل دوائر متوسطة، ورشها بالدقيق.

طريقة إعداد الحشو:

- خلط اللحمة المفرومة مع البصل والفلفل الرومى والحار والبقدونس المفرومين والبهارات والقرفة والزنجبيل البودرة.

- فرد الحشوة على دوائر العجين، وتغطيتها بدوائر عجين أخرى، وإغلاق الأطراف بالضغط عليها.

- رص الحواوشي في الصينية وإدخاله الفرن، حتى النضج، ثم تقديمه.

- من الممكن دهن الوجه بالزيت.