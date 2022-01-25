10 قواعد إتيكيت لحديث البنات مع الآخرين.. احصلي على انطباعات رائعة بطرق ذكية

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

طريقة وأسلوب الفتيات في التعامل والحديث، من الأمور المهمة التي ينبغى الانتباه إليها، لأنها تترك انطباعا قويا عن شخصيتها لدى الآخرين، سواء بشكل سلبي أو إيجابي.

وتقدم إيمان عفيفي خبيرة الإتيكيت، عبر «هن»، إتيكيت الحديث للفتيات حتى يظهرن بشكل مناسب في كل الأوقات.

إتيكيت الحديث للفتيات

- التركيز على عدم التعامل أو الحديث مع الآخرين، الذين تتعرف عليهم لأول مرة على أنهم أصدقاء مقربين.

- يجب أن تحرص الفتاة على الابتسامة الخفيفة خلال الحديث مع الآخرين، لأن ذلك يعبر عن شخصيتها.

- في حال كانت الفتاة تتمتع بقدر كبير من الثقافة العامة، فيجب ألا تسعى أو تحارب لإظهار ذلك، أي لا تستخدم الكلمات غير المألوفة مع العامة، أو الأقوال المأثورة، أو الحديث بلغة أخرى، ربما لا يستطيع فهمها الطرف الآخر.

- يجب أن تتبادل الحديث مع الآخرين، ولا تستأثر بالكلام لنفسها، وأن تتعلم فن الإنصات.

تجنبي اللمس ولا تتصنعي

- يجب أن تكون رقيقة، لكن لا تتصنع ذلك، لأنه في حال شعر الطرف الآخر، أنها تتصنع، ستظهر كأنها غير واثقة بنفسها.

- لا بد أن تراقب الفتاة انفعالاتها وتعبيرات وجهها، لأنه من الممكن أن تقول كلمة وتعبير الوجه يظهر العكس، وبالتالي من الضروري الحرص على التركيز على ذلك، حتى لا يشعر الشخص الآخر بالإحراج.

- يجب على الفتاة عندما تتحدث مع طرف آخر، أن تتجنب لمس اليد أو وجه من تحدثه.

- لا بد ألا تتحدث الفتاة عن نفسها كثيرا، أو على ما تحب وما تكره، أو أنها تشتري ملابس أو غيره من أفخم المحال، حتى لا تظهر بشكل أنها مغرورة.

- يجب ألا تتحدث وفي فمها علكة أو طعام، كون ذلك يجعل الطرف الثاني يشعر تجاهها بالضيق والاشمئزاز والنفور.

- يفضل أن تتمتع الفتاة بنبرة في صوتها هادئة ورقيقة، حتى تترك انطباعا جيدا للآخرين.