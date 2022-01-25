الفرق بين أعراض الزائدة والقولون.. احذري العلامات القاتلة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الفرق بين أعراض الزائدة والقولون، ربما لا يكون معروفا بسهولة لدى كثير من الناس، ودائما ما يبحثون ويتسائلون عن أبرز العلامات التي تميز بينهما، حتى لا يكونوا في مواجهة مشكلات مفاجئة، ويتطور بهم الحال مع الوقت، ويصل إلى مراحل خطيرة.

الفرق بين أعراض الزائدة والقولون

يشرح الدكتور محمد عبد الوهاب استشاري أمراض الجهاز الهضمي لـ«هن»، الفرق بين أعراض الزائدة والقولون، موضحا أن هناك فرقا كبيرا بين المرضين، ولا يمكن مقارنتهما ببعضهما، إذ أن القولون أمراضه كثيرة، سواء تقرحات أو زوائد أو أورام، وحسب موقع الألم أيضا وإذا ما كان في الجانب الأيمن أو الأيسر، بينما الزائدة تأتي بشكل مفاجئ، وفي خلال يومين يتم إجراء عملية جراحية للشخص أو تتحول إلى خراج.

ونرصد في السطور التالية أعراض القولون وأعراض الزائدة، وفقا للموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية.

أعراض الزائدة الدودية

- يشعر الشخص بألم يبدأ حول السرة، وبعد ذلك يتحرك باتجاه الربع البطني السفلي الأيمن، ويظل الألم متواصل ومحدد.

- يسوء الألم بالحركة، التنفس العميق، الكحة، العطس، المشي، أو لمس مكان الألم.

- الغثيان و التقيؤ.

- حمى منخفضة تظهر بعد ظهور الأعراض السابقة.

- إمساك وعدم القدرة على إخراج الغازات.

- إسهال.

- الشعور بألم عند الضغط على الربع البطني السفلي الأيمن، خاصة في نهاية ثلث المسافة بين السرة و عظمة الحوض.

- انتفاخ البطن، وهي تعد علامة متأخرة.

ويجب زياة الطبيب على الفور في حالة ظهور أعراض الزائدة الدودية، لأنه يتم العلاج بالجراحة، لكن في حال لم يعالج بتاتا، فإن انفجار الزائدة الدودية قاتل.

أعراض القولون العصبي

- تقلصات وآلام في البطن.

- فقدان الشهية.

- الشعور بالتخمة.

- غازات في البطن.

- مخاط في البراز.

ووهنا يتضح الفرق بين أعراض الزائدة والقولون، علما بأنه يجب زيارة الطبيب، على الفور، عند ظهور أعراض للقولون، قد تدل على وجود مشكلة خطيرة، مثل: نزيف في المستقيم (الشرج)، آلام مستمرة ومتزايدة، خاصة في الليل أو وقت النوم، وفقدان الوزن بشكل غير الطبيعي.