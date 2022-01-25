8 طرق سحرية لتنظيف الحذاء الأبيض.. هيرجع جديد في ثواني

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الحذاء الأبيض أساسي في دولاب الجميع، لا يستطيع أحدا الاستغناء عنه، خاصة الرجال، فهو سهل التنسيق مع أي إطلاله، لكن يواجه كثيرون مشكلة في الحفاظ عليه نظيفا، وجعله يبدو كأنه جديدا، مثل أول مرة اشتريته، علما بأن هناك طرقا مختلفة للحفاظ على حذائك، نستعرضها وفق موقع «wikihow».

أهم طرق الحفاظ على نظافة حذائك الأبيض

استخدم طارد البقع والماء

رش على حذائك واقيا للأحذية، سيوفر الحماية الجيدة له، سواء كان من الجلد أو القماش، خاصة أنه يمنع امتصاص البقع والماء، ويساعد على عدم تغيير لون حذائك الأبيض، كل ما عيك تكرار العملية كل بضع أسابيع.

امسح البقع والخدوش فورا

كلما تركت البقعة لفترة أطول زادت صعوبة إزالتها، لذا لا بد من مسح الأوساخ على الفور، ويمكنك استخدام قطعة قماش مبللة أو إسفنجة مع صابون الأطباق، أو استخدم مناديل مبللة للأحذية، احتفظ بها معك أثناء التنقل.

استخدم منظفا متعدد الأغراض بانتظام

المنظف الذي تستخدمه لمسح الأسطح، يساعد على إبقاء حذائك الأبيض، يبدو وكأنه جديدا، في كل مرة تعود فيها إلى المنزل، قم برش القليل منه على حذائك، وامسحه بمنشفة ورقية أو قطعة قماش.

امسح البقع فوق القماش بقلم مزيل للبقع

يعمل قلم إزالة البقع بشكل رائع على الأحذية المصنوعة من القماش الأبيض، كلما ظهرت بقعة عشب أو بقع طينية على حذائك، استخدم القلم، لإزالتها على الفور، إذ يمكنك من الحفاظ على نظافتها.

نظف الأربطة في الغسالة

قم بإزالة الأربطة من حذائك قبل غسله، فإذا حاولت غسل حذائك مع وجود الأربطة، سوف تتراكم الأوساخ حول الفتحات، لذا ضع الأربطة في كيس غسيل صغير، لمنعها من الالتفاف حول الملابس الأخرى، واتركها لتجف، ولا تضعها في المجفف حتى لا تنكمش.

امسح الأحذية الجلدية بصابون الأطباق

ضع القليل من صابون الأطباق على إسفنجة رطبة بالماء أو قطعة قماش، ثم اغمر الإسفنجة في وعاء من الماء لتخفيف الصابون، لا تستخدم الكثير من الصابون على حذائك الأبيض، وامسح حذائك من اللسان إلى النعل.

امسح الأحذية القماشية بصابون الغسيل

استخدم قطعة قماش مبللة مع كمية صغيرة من صابون الغسيل، ثم اعصر قطعة القماش وامسح حذائك جيدا، كرر هذه الخطوة حتى ينظف تماما، واتركه ليجف بواسطة مروحة أو في الهواء الطلق.

نظف النعل بفرشاة أسنان

عادة ما يكون النعل المطاط جزءا صعبا للحفاظ على نظافته في الأحذية البيضاء، خاصة إذا كان قويا، حيث تدخل الحشائش والأوساخ في الشقوق، ويمكنك تنظيف كل ذلك باستخدام فرشاة أسنان ومنظف متعدد الأغراض وماء وصابون، وافركه ونظفه.