تحدي خطير على «تيك توك».. يؤثر على القلب ويهدد الحياة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

التحديات من السمات الغالبة على تطبيق التواصل الاجتماعي «تيك توك»، آخرها تحدي خطير انتشر بين المستخدمين، يطلق عليه «السكوات»، وهو عبارة عن تمارين تساعد على تقوية عضلات الرجل، من خلال البقاء في وضعية معينة لفترات طويلة.

وحذرت الإعلامية أسماء قنديل، من خلال مقطع فيديو شاركته عبر صفحتها على «فيسبوك»، من هذا التحدي، مؤكدة أنه كاد أن يؤدي بحياة ابنها بعد تأديته على «تيك توك»، قائلة: «ابني كان هيموت فيها»، ذلك الفيديو الذي عُرض في برنامج «جروب الماميز» وتحدثت الإعلامية ياسمين نور الدين عن كواليس اختفاء أسماء قنديل من منتدى شباب العالم وتفاجئهم بنزولها للقاهرة بسبب حجز ابنها في العناية المركزة للقلب.

تحدي السكوات يصيب الأطفال بالقلب

روت أسماء، تفاصيل التحدي الذي أجراه نجلها 3 مرات، موضحة: «في تحدي على تيك توك، الأطفال بيعملوه، اسمه سكوات، عبارة عن تمارين، الغرض منها تقوية عضلات الرجل والقلب، لكن اللي حصل عكس كده».

تدور فكرة التحدي الرئيسية، حول أداء الشخص تمارين السكوات، لفترات طويلة حتى يشعر بالتعب أو الإعياء الشديد، ثم يقف مرة أخرى ويسند ظهره إلى الحائط، ليقوم شخص آخر بمنحه ضغطة قوية على القلب، حتى يفقد الوعي جزئيا، بعد نفاذ الهواء من صدره.

ارتفاع حرارة وزيادة نبضات القلب

لم تتوقع الأم طبيعة التحدي، الذي أجراه ابنها 3 مرات، حتى ترتفع درجة حرارته إلى 40، ويصبح غير قادرا على التنفس، ويعاني من صعوبة في التركيز، حتى تتوجه به إلى المستشفى لضبط نسبة الأكسجين، ليكتشف الاطباء وجود نبضة زائدة في القلب.

ويتشابه تحدي السكوات، مع آخر انتشر بين رواد المنصة خلال عام 2017، يسمى بـ«تحدي الاختناق»، الذي وصف حينها، بأنه أحد أخطر التحديات على منصة «تيك توك»، خاصة أنه قد يؤدي إلى الوفاة، إذ يسند اللاعب الأول ظهره إلى الحائط، ويضغط شخص آخر بقوة على صدره، حتى يفقد الوعي بعد نفاذ الهواء منه، ما يصل إلى حد الاختناق وتلف خلايا المخ، بسبب عدم وصول الأكسجين له.