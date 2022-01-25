الامارات | جميلات كارداشيان يتحولن إلى قوة عالمية ناعمة.. 1.2 مليار متابع على «انستغرام»

شكرا لقرائتكم خبر عن جميلات كارداشيان يتحولن إلى قوة عالمية ناعمة.. 1.2 مليار متابع على «انستغرام» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع تزاحم المتابعين من أرجاء العالم، تحولت حسابات نجمات عائلة عائلة كارداشيان الأمريكية إلى قوة عالمية ناعمة، لايستهان بها على منصات السوشال ميديا.

ونجحت نجمات العالئلة الجميلات في جمع أكثر من 1.2 مليار متابع لها على تطبيق «انستغرام». بحسب صحيفة «ديلي ميل».

وتفتخرعارضة الأزياء والابنة الصغرى للعائلة، كايلي جينر، البالغة من العمر 24 عاما، بامتلاكها 304 ملايين متابع، تليها نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، البالغة من العمر 41 عاما، بـ 281 مليون متابع.

وحصلت النجمة، كورتني كارداشيان، 42 عاما، على 160 مليون متابع، والممثلة العالمية كلوي، 37 عاما، لديها 215 مليونا، وشقيقتها عارضة الأزياء كيندال، 26 عاما، لديها أيضا 215 مليونا.

وحققت كايلي إنجازا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت أول امرأة في تاريخ «انستغرام» تصل إلى 300 مليون متابع، بينما يحتل لاعب كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، المرتبة الأولى في صفوف الرجال الأكثر متابعة، برصيد 388 مليونا.

وتخطت كايلي النجمة أريانا غراندي التي كانت تتصدر الترتيب بـ 289 مليون متابع على «انستغرام».

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