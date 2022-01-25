عرض شائع يدل على الإصابة بـ"أوميكرون".. اعرفه جيدا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

يواصل متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، انتشاره حول العالم، كما أن وصوله إلى مصر أثار قلقا كبيرا بين الناس، خاصة أن أعراضه تتشابه إلى حد كبير مع أعراض نزلة البرد.

ورغم التشابه بين أعراض الإصابة بأوميكرون، والمعاناة من نزلة البرد، إلا أن هناك علامة مميزة تكشف الإصابة بمتحور كورونا الجديد، وفق ما كشفت مفوضة الصحة العامة في مدينة شيكاغو الأمريكية أليسون أروادي.

وقالت أن أحد أهم الأعراض الذي قد يكون دليلا على الإصابة بمتحور "أوميكرون" حتى قبل إجراء الاختبارات الطبية هو التهاب الحلق.

وأضافت: "لاحظنا بالتأكيد أن التهاب الحلق هو علامة تنبؤ بالإصابة (بمتحور أوميكرون)"، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وحثت أروادي المرضى الذين يعانون من أعراض الأنفلونزا والزكام على افتراض أنهم أصيبوا بفيروس كورونا، إلى أن يظهر الاختبار الطبي خلاف ذلك.

بدوره قال المختص الروسي في مجال المناعة، فلاديمير بوليبوك، في وقت سابق إن الأعراض المميزة لسلالة أوميكرون لفيروس كورونا هي التهاب الحلق الشديد واحتقان الأنف والسعال الجاف.