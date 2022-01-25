تعاني من الأرق في الليل؟.. هذه الطريقة البسيطة تخلصك منه

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

كثيرون يعانون من الأرق، حيث يتقلب المرء في فراشه يمينا ويسارا طوال الليل دون أن يغمض له جفن.

وتؤثر قلة النوم على الكثير منا، إذ إن ثماني ساعات كاملة من النوم ضرورية لصحتك وإنتاجيتك.

وأعلن الأطباء البريطانيون، أن أفضل طريقة فعالة للتغلب على الأرق هي العناق.

وأجرى الخبراء دراسة علمية، أظهرت نتائجها أن 16 مليون شخص من سكان المملكة المتحدة يعانون من الأرق، وفق ما نقل "روسيا اليوم".

ووفقا للخبراء، يفرز جسم الإنسان خلال النهار هرمون الكورتيزول المسؤول عن الاستجابة للإجهاد. ولتحسين نوعية النوم يجب تخفيض إفراز هذا الهرمون.

ويشير الأطباء إلى أنه إذا كان وضعية الجسم مريحة في السرير مع معانقة الحبيب، فإن هذا يقلل من مشاعر القلق ويحسن المزاج ما يجعل الجسم يفرز هرمون السيروتونين، الذي يلعب دورا أساسيا في دورة النوم واليقظة.

ويتضح من هذا، أن العناق يخفف من حالة الإجهاد، ما يسمح بتخفيض خطر أمراض القلب والأوعية الدموية ويعزز منظومة المناعة وإفراز الدوبامين الذي يساعد على استرخاء العضلات. جميع هذه العوامل تساعد على النوم السريع والجيد.