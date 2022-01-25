محمد رمضان يرد على شقيقة مايكل جاكسون بعد سخريتها من سقوطه على المسرح (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لقطة سقوط الفنان محمد رمضان على المسرح في أثناء تكريمه بمهرجان الضيافة في دبي العام الماضي، كانت حديث الساعة حينها، إلا أنها مثل كثير من «التريندات» لم يعد لها صدى فيما بعد، حتى شاركت لاتويا جاكسون شقيقة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، مقطع فيديو سقوط محمد رمضان على المسرح عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مستشهدة به على حالها هذا الأسبوع.

تعليقات رواد السوشيال ميديا

وعلّقت شقيقة مايكل جاكسون على فيديو سقوط محمد رمضان، قائلة: «المشي في هذا الأسبوع مثل..»، وجاءت من ضمن تعليقات متابعيها: «أرى الناس هنا يضحكون، ولكنه فعل الشيء الصحيح فقد نهض واستمر في الممر هذا هو الموقف أنا لا أفهم أن السقوط يسبب الضحك».

رد محمد رمضان على أخت مايكل جاسكون

يبدو أن تعليق أحد متابعي شقيقة مايكل جاسكون جاء على هوى محمد رمضان، الذي لم تمر دقائق وشارك متابعيه نفس الفيديو عبر حسابه على انستجرام، وعلق: «ياريت تبلغوا أخت مايكل چاكسون أن الدرس من الڤيديو ده أن كل الناس ممكن تقع، بس مش كل الناس بتعرف تقوم تاني».

تكريم محمد رمضان

سقط الفنان محمد رمضان أثناء تكريمه من مهرجان الضيافة في إمارة دبي بالإمارات، وسرعان ما انتشر مقطع فيديو يوثق سقوطه على الأرض، وانقسمت ردود فعل رواد السوشيال ميديا بين السخرية والتعاطف معه.