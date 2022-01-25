دجاج مشوي بصوص الرانش اللذيذ.. وصفة من المطبخ الأوروبي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الدجاج من الأطباق المميزة التي لا يمل الناس منها، سواء كبير أو صغير ويطلبونها دائما بكثرة، لما تتميز به من طعم شهي ولذيذ وقابلية للتصنيع بأكثر من طريقة، فهي من الأطباق التي تتعدد وصفاتها وطرق إعدادها، في السطور التالية يقدم لك «هن» وصفة لعمل الدجاج بصوص جديد من المطبخ الأوروبي على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي.

المقادير

4 صدور دجاج.

كوب من صوص الرانش.

جبنة موتزاريلا شرائح.

طماطم شيري مقطعة.

زيت.

ملح فلفل أسود.

شرائح توست.

¼ كوب بقدونس مفروم ناعم.

ملعقة كبيرة توم مهروس.

¼ كوب زيت زيتون.

معلقة صغيرة زعتر.

ملح.

طريقة التحضير

قومي بتقسيم صدر الدجاج إلى شريحتين، ثم تبليه بالملح والفلفل، وفي جريل ساخن على النار ضعي الزيت وصدور الدجاج لتأخذ علامات الشوي، وتطهى من جميع الاتجاهات، وفي بايركس مدهون بقليل من الزيت ضعي شرائح التوست، ثم قومي بخلط البقدونس والثوم والزعتر والزيت والملح وضعيه فوق التوست وداخليه الفرن ليتحمص.

ثم في بايركس آخر ضعي شرائح الدجاج بعد ما أخذت علامات الشوي من جميع الاتجاهات، ثم ضيفي فوق كل صدر ملعقة كبيرة من صوص الرانش وادخليها الفرن لتستكمل سوا، ثم اخرجيها من الفرن وضعي شرائح الجبنة الموتزاريلا على كل صدر وطماطم شيري، وتدخليها فرن ساخن مرة أخرى بدرجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق حتى تسيح الجبنة وتأخذ لون بسيط ثم ضعي كل قطعة دجاج فوق شريحة توست.

صوص الرانش على طريقة الشيف أميرة شنب

المقادير

كوب ونصف مايونيز، ½ كوب كريمة حامضة، ¼ ربع كوب كريمة، ملح، فلفل، 2 معلقة كبيرة عصير ليمون، ½ معلقة ثوم بودرة، ½ معلقة شبت مجفف.

للتقديم خيار

خس

جزر

بصل أحمر

طريقة التحضير

اخلطي كل مكونات الصوص مع بعض واضربيها في الكبة حتى تتجانس جيدا، احفظيها في بطرمنات محكمة الغلق لحين الاستخدام، يقدم باردا مع خضروات مقطعة.

صوص رانش لايت على طريقة الشيف سالي فؤاد

المقادير

كوب لبن رايب لايت.

½ كوب مايونيز لايت.

½ ملعقة صغيرة بودرة بصل.

¼ ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

ملعقة صغيرة شبت مجفف.

ملعقة صغيرة بقدونس مجفف.

ملح فلفل أسود.

طريقة التحضير

اخلطي اللبن الرايب وعليه بودرة البصل والثوم والشبت والبقدونس والملح والفلفل والمايونيز حتى تتجانس، ثم ضعيه في برطمان واغلقيه بإحكام، ويحفظ في الثلاجة للاستعمال مع السلطات.