مفاجأة لمواليد 6 أبراج في شهر فبراير: فلوس وتحرر من الضغوط

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تهتم الكثير من السيدات بقراءة الحظ اليومي، والاطلاع على أخبار كل شهر، والتعرف على الأبراج التي سيحالفها الحظ في بعض الأمور الحياتية.

وتقدم عبير فؤاد خبيرة الأبراج عبر «هن»، أبراج البنات اللاتي سيحالفهم الحظ في شهر فبراير المقبل على الصعيد المالي.

وشرحت عبير أن الأبراج الترابية هما الأكثر حظا من ناحية المال في شهر فبراير وذلك بسبب تجمع عدد من الكواكب في برج الجدي وهي كوكب عطارد وكوكب المريخ وكوكب فينوس.

أبراج يحالفها الحظ في المال بشهر فبراير

برج الجدي

صاحبة برج الجدي سيحالفها الحظ في المال لأن المريخ سيعطيها إصرارا للوصول إلى أهدافها وكوكب عطارد يعطيها القدرة الهائلة على التفاوض على أي أموال أو بيع أو شراء سينتهي الأمر بالنجاح والتوفيق، كما أن كوكب فينوس، سيعطيها حظا كبيرا في «الفلوس».

برج العذراء

صاحبة برج العذراء سيكون لديها حماس بشكل أكبر وحسن تصرف في شهر فبراير ويجعلهم يستطيعون اتخاذ القرار الصحيح في الجزء المالي، بحسب وصف خبيرة الأبراج.

برج الثور

صاحبة برج الثور يكون لديها سرعة بديهة في التقاط الفرص وستمتلك أفكارا ملهمة تستطيع من خلالها زيادة أموالها أو دخلها.

وأشارت خبيرة الأبراج إلى أن هناك أيضا أبراجا أخرى غير الترابية سيحالفهم الحظ في فبراير من ناحية المال، فيما يلي

برج الجوزاء

صاحبة برج الجوزاء ستتحرر من الضغوط التي كانت تمر بها في شهر فبراير، وتستطيع زيادة أملاكها ومدخراتها من أفكارها الملهمة وسيكون وقت مناسب للبيع والشراء.

برج العقرب

صاحبة برج العقرب سيكون لديها القدرة على التفاوض، ووقت مناسب لطلب حقوقها أو التفاوض على اموال أو على راتبها، وذلك في النصف الأول من شهر فبراير.

برج الحوت

صاحبة برج الحوت سيكون لديها فرصة لتنمية أعمالها أو مشروعات خاصة بها ولكن بشرط أن تعمل في سرية وكتمان والابتعاد عن شعور الفخر بنفسها.