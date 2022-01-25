جوزها الجديد شهد على طلاقها وحكاية الفانلة المقلوبة.. من دفتر «مأذونين توأم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مواقف لأغرب حالات الطلاق وربما لا تشاهدها سوى في الأفلام، إلا أنها أصبحت موجودة في الواقع، وقد يراها البعض أمرا طريفا لكنها تحمل مأساة كبيرة وتسبب الطلاق، ولا ينصح بعمل مثلها.

استضافت «الوطن»، المأذونين التوأمين أحمد رفعت ومحمد رفعت، وحكى الثنائي أغرب المواقف التي تسببت في الطلاق فيما يلي بالتفاصيل:

الفانلة الداخلية المقلوبة

حكى أحمد أن هناك سيدة قررت اكتشاف إذا كان زوجها يخونها أم لا، الأمر الذي جعلها تستعين بفكرة ظهرت في أحد الأفلام حيث جعلته يرتدي الفانلة الداخلية بالمقلوب بدون ملاحظته وعندما عاد اكتشفت الكارثة حيث أصبحت الفانلة على الاتجاه الصحيح وهو ما يدل على خيانته لها.

زوجها الجديد شهد على طلاقها

ومن أغرب الحكايات من دفتر المأذون أيضا، قصة السيدة التي ذهبت للطلاق من زوجها وكانت مصطحبة معها شخصا سيشهد على عقد الطلاق، وبعد مرور فترة العدة تزوجت منه بحسب وصف محمد رفعت.

الكعبة

فيما روى المأذون أحمد حكاية السيدة التي استغلت وجودها مع زوجها أمام الكعبة وقررت أن تطلب منه أن يقسم بالله أمام الكعبة بأنه لا يخونها، واكتشفت خيانته بهذه الطريقة.

فتح الثلاجة

قررت سيدة الطلاق من زوجها بسبب أنه بخيل كونه يحسب لها كم مرة تفتح الثلاجة وعدد الجبنة الرومي التي حصلت عليها وكل أنواع الأطعمة ويكتب ذلك في كشكول بالتفاصيل، وفقا لقول محمد.

خيانة زوجية

وحكى المأذون محمد رفعت أيضا حكاية لرجل يعمل في الخارج واعتاد كل مرة عند عودته إلى بلده لزوجته أن يشتري لها هاتفا ذكيا جديدا ليسعدها ويحصل هو على هاتفها القديم، وذات يوم اكتشف خيانتها له بصور تجمعها بشخص آخر ومحادثات.