الامارات | لصحة القلب..لاتهمل هذا العنصر الغذائي

شكرا لقرائتكم خبر عن لصحة القلب..لاتهمل هذا العنصر الغذائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة إيرينا ريل، أهمية عنصر «السيلينيوم» للجسم، مشيرةً إلى أن نقصه هو أحد الأسباب الشائعة للإصابة بمرض نقص تروية القلب.

وأشارت الخبيرة، في حديث لوكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء، إلى أن «السيلينيوم» يلعب دورًا مهمًّا في عمل أعضاء الجسم البشري.

وتقول: «السيلينيوم، مضاد قوي للأكسدة، وقادر على منع تلف الحمض النووي، ويضمن تعزيز منظومة المناعة وتدمير الخلايا السرطانية، كما يساعد على وقف الالتهابات في الجسم، وتخفيض مؤشر الالتهابات CRP (بروتين C التفاعلي)، بحسب«روسيا اليوم».

وتابعت:«وفقًا لنتائج الدراسات العلمية، نقص السيلينيوم في الدم هو أحد الأسباب الشائعة للإصابة بمرض نقص تروية القلب، وإن نظرية الجذور الحرة تؤكد ذلك».

وتضيف:«يمكن أن يؤدي نقص السيلينيوم في الجسم، إلى أمراض مثل التهاب الغدة الدرقية المزمن، وخمول الغدة الدرقية، كما اكتشف العلماء نقص مستواه لدى الأشخاص الذين يعانون من ألزهايمر، وأن استخدامه بجرعة علاجية يحسن حالتهم، والسيلينيوم مضاد للزرنيخ، ويحمي الجسم من تأثير الكادميوم والرصاص والثاليوم والزئبق، ومن ميزاته تنشيط فيتامين C وفيتامين E ويتحد معهما ومع الزنك، وهو ما يعزز عملها».

مصادر«السيلينيوم»

تشير الخبيرة إلى مصادر مهمة لـ «السيلينيوم» وهي: الجوز البرازيلي والمحار والمأكولات البحرية والبيض والسردين.

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