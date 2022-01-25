لو بتعاني من التهابات في «بؤبؤ» العين.. اعرف الأسباب وطرق العلاج «صور»

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من الأشخاص يعانون من تورم وتهيج، فضلا عن التهاب شديد في منطقة العين، وبخاصة في «بؤبؤ» العين، تتسبب في مشكلات عدة وتؤثر بالسلب عليها بأكملها، تعرف باسم التهاب القزحية المناعي، والذي يمكن أن يؤدي لضعف حاسة الإبصار والذي يعاني منه البعض، خاصة مع تغير الفصول المختلفة، وتتسبب في فقدان حاسة البصر فجأة.

التهاب القزحية المناعي

الدكتور محمد سعيد، استشاري طب وجراحة العيون، تحدث لـ«هُن»، عن التهاب القزحية المناعي، وعن أسبابه وأعراضه وكيفية تفادي الإصابة به، إذ قال إن القزحية هي جزء من الطبقة الوسطى للعين، ويؤدي عدم علاج ذلك الالتهاب إلى حدوث المياه الزرقاء أو فقدان البصر.

أعراض التهاب القزحية المناعي

وفيما يخص الأعراض، فقد شرحها الدكتور محمد سعيد، قائلا إنها تبدأ باحمرار بالعين وحدوث حساسية نتيجة التعرض للضوء وعدم تحمله، فضلا عن ضعف الإبصار وآلام شديدة في العين.

أسباب وراثية وأمراض مزمنة

وأشار استشاري طب وجراحة العيون، في الحديث عن التهاب القزحية المناعي، في ذكر الأسباب التي يمكن تكمن وراء الاصابة به، إلى أسباب مناعية والتي يمكن أن تكون نابعة من أسباب وراثية وليس معه أعراض خارج العين، أو يكون نتيجة التهاب ثانوي أو مصاحب لأحد الأمراض الأخرى مثل الإصابة بالروماتويد المفصلي أو التهاب القولون التقرحي، أو التهاب الأمعاء أو مرض الساركويد.

روشتة علاجية للتخلص من التهابات القزحية المناعي لتجنب عوامل الخطر

وعن كيفية العلاج، قال الدكتور محمد سعيد، يتحدد العلاج بعد تحديد سبب المشكلة وعادة يكون أدوية تعمل على إعادة ضبط الجهاز المناعي وأدوية بيولوجية، إذ بعدم علاجها يؤدي إلى ضعف البصر والإصابة بالأمراض الخطيرة في العين التي تؤدي إلى احتمالية فقدان البصر ، والإصابة بزيادة الضغط داخل العين.