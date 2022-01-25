روشتة تربية لتعليم طفل متلازمة داون القراءة.. «بلاش عقد وكلمات صعبة»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تحاول الكثير من الأمهات إيجاد طريقة صحيحة للتعامل مع الطفل من ذوي القدرات الخاصة ومن أصحاب متلازمة داون، في التأقلم معه وجعله يستطيع التواصل مع الأخرين والقيام بأعمال كباقي الأطفال العاديين وتنمية مهاراته وقدراته الذهنية والعقلية وخاصة التعلم والقراءة والكتابة، حتى لا يشعر أنه يختلف عن الآخرين وغير سوي مثلهم.

آية منصور، أخصائية التربية والتخاطب وتعديل السلوك، تحدثت لـ«هُن» عن أساسيات وكيفية تنمية مهارات القراءة للأطفال من ذوي القدرات الخاصة، وخصوصا أصحاب متلازمة داون، إذ تقول إن هؤلاء الأطفال الذين يعانون من متلازمة داون يعاني منها أيضا الأطفال العاديون، إذ تعتمد القراءة على حسن مهارات الذاكرة البصرية ولكنها تجد صعوبة أكبر في استخدام سماع الصوت، وتشير الدراسات إلى أن المراهقين والصغار والبالغين من متلازمة داون، يمكن أن يستمر في تطوير قدراتهم في قراءة التعليمات المناسبة عن فوائد القراءة.

فوائد القراءة لأطفال داون

وعن فوائد القراءة للأطفال من متلازمة داون، قالت أخصائية التربية وتعديل السلوك: تساعد القراءة على تطوير المفرادات ومعرفة قواعد اللغة والممارسة للأطفال من متلازمة داون، وتطوير مهارات الذاكرة العاملة، فضلا عن القدرة على القراءة والكتابة والتي تسهل وتيسر الوصول إلى المعرفة العامة والمناهج الدراسية، وتدعم المهارات اللازمة لحل المشكلات، وعادة هؤلاء الأطفال يكون لديهم تأخر في فهم اللغة بالمقارنة من غيرهم.

روشتة تربية للتعامل مع أطفال داون

وفيما يخص عملية تدريب الأطفال من ذوي القدرات الخاصة وأصحاب متلازمة داون، قالت أخصائية التخاطب وتعديل السلوك، في نصائح تقدمها للأمهات وهي يجب البدء بالمفرادات التي يفهمها الأطفال والقصيرة، وقراءة النصوص البسيطة، واستخدام الصور المساعدة التي تتيح عملية تسهيل القراءة، وتكون دليل للأطفال لإكمال عملية القراءة بنجاح، كما يمكن للأمهات على تشجيع الأطفال على تقليد الكلمة وتكرارها:«بلاش جمل مكلكعة وصور معقدة».