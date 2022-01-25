فوائد الحلبة للسيدات.. منجم للفيتامينات ومدرة لحليب الأم

القاهرة - سمر حسين - صحة

عرفت الحلبة منذ القدم واستخدمت لعلاج العديد من المشاكل الطبية، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم، وتعمل على تعزيز الصحة العامة، ومفيدة للكبار والصغار وخصوصا النساء، لذلك تقدم «هن» أهم الفوائد الصحية للحلبة وفق موقع verywellfamily.

الفوائد الصحية للحلبة

استخدمت الحلبة على مر العصور لتعزيز الصحة، حيث استخدمت لعلاج أمراض الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، ولها تاريخ طويل من الاستخدام في تعزيز صحة المرأة، فهي مفيدة للحث على المخاض والمساعدة في الولادة، وعلاج مشاكل أمراض النساء مثل آلام الدورة الشهرية والرحم، وعلاج لخفض مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكر.

تخفض نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري

أظهرت العديد من الدراسات التي أجريت أن الحلبة تساعد في خفض نسبة السكر في الدم، حيث تناول جرام واحد يوميا منها يؤدي إلى تحسين نسبة السكر في الدم واستجابة الأنسولين مقارنة بالدواء، بالإضافة إلى أنها تخفض من مستويات الدهون الثلاثية وتزيد من مستويات الكوليسترول الجيد.

زيادة حليب الأم

الحلبة من أشهر الوسائل المستخدمة لزيادة إنتاج حليب الثدي، وأظهرت الدراسات أن الأمهات الجدد اللاتي يتناولن الحلبة بصفة مستمرة يزداد لديهن إنتاج حليب الثدي، ما يساعد الأطفال على الزيادة في الوزن، حيث يتضاعف الحليب المضخ لهم مقارنة بأمهات أخريات، فالأمهات اللاتي تناولن 600 حبة من بذور الحلبة ثلاث مرات يوميا لمدة شهر زاد لديهن إنتاج حليب الثدي بنسبة 20%.

في هذا الصدد، تقول الدكتور آمال فتحي، استشاري أمراض الروماتيزم والمفاصل والتغذية العلاجية لـ«هن»، إن الحلبة تعتبر منجما كبيرا جدا من الكالسيوم، وغنية بالحديد وبمضادات الأكسدة والكالسيوم، ويفضل تقديمها للأطفال ليستفيدوا من نسبة الحديد العالية الموجودة فيها، بالإضافة إلى أنها تحتوي أيضا على مادة لزجة مفيدة جدا لالتهابات المعدة، وتعمل على إدرار البول، ولها فوائد عديدة للسيدة الحامل حيث تعمل على إدرار اللبن، وتعمل على انقباضات الرحم بعد الولادة وتقلل من النزيف وتعيد الرحم لوضعه الطبيعي، ولكن مشكلتها الوحيدة أنها تسبب رائحة عرق كريهة، لذا يفضل إضافة شمر إليها أثناء تناولها فيقلل من حدة رائحتها.