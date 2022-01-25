حمض "السكسينيك".. مفتاح جمال بشرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أفادت مجلة "Elle" بأن حمض "السكسينيك" "Succinic Acid" يعد بمثابة مفتاح جمال البشرة؛ حيث إنه يساعد على التمتع ببشرة نقية تشع شبابا وحيوية.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن حمض "السكسينيك" المعروف أيضا باسم حمض "البوتانديويك"، والذي يتم استخلاصه من حجر الكهرمان أو من الطماطم أو نبات الراوند، يمتاز بتأثير مضاد للأكسدة، كما أنه يتمتع بتأثير مضاد للميكروبات ومثبط للالتهابات.

وبفضل هذه المزايا يعد حمض "السكسينيك" سلاحا فعالا لمحاربة البثور وحب الشباب، كما أنه يدعم تجديد الخلايا واستعادة توازن درجة الحموضة في الجلد.

وأشارت المجلة إلى ضرورة حماية البشرة من أشعة الشمس عند استعمال حمض "السكسينيك"، وذلك بواسطة كريم واق من أشعة الشمس ذي مُعامل حماية لا يقل عن 30.