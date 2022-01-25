10 عادات يجب تعليمها لطفلك عند الاستيقاظ: شرب الماء والابتعاد عن الموبايل

القاهرة - سمر حسين - ماما

الاستفادة من أول 30 دقيقة فور الاستيقاظ من أهم الأمور التي تعزز من طاقة الأطفال على مدار اليوم، وذلك في حالة حسن استخدامها والتعامل معها، في هذا الصدد، ينصح الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، لـ«هن»، ببعض السلوكيات التي يجب اتباعها مع الأطفال عند الاستيقاظ.

سلوكيات يجب اتباعها مع الأطفال عند الاستيقاظ

عدم ترك الفراش فور الاستيقاظ

يجب المكوث لمدة دقائق بسيطة في الفراش بعد الاستيقاظ، ذلك لأن تغيير وضعية الجسم بشكل مفاجئ قد يسبب انخفاض ضغط الدم، بالإضافة إلى ممارسة تمارين التمدد حتى يعطي لجسم طفلك فرصة ليستعيد نشاطه مرة أخرى بعد النوم.

شرب الماء

شرب كوب من الماء على الأقل فور الاستيقاظ يعمل على تنشط الكلى، حيث تساعد الجسم على التخلص من السموم وتحسين الهضم، وتقليل من الإمساك، وتحسن أيضا من وظائف المخ.

ترتيب السرير

ترتيب السرير بعد الاستيقاظ يجعل الطفل منظم ذهنيا وأفكاره مرتبة طوال اليوم، وتساهم هذه العادة مع الوقت في تهذيب سلوكياته، بالإضافة إلى جعله غير عشوائي السلوك.

عدم السير حافي القدمين

لا يفضل السير حافيا لأسباب وقائية كثيرة خصوصا في فصل الشتاء، لذا لا بد من ارتداء الأحذية الخاصة بالمنزل.

غسل الأسنان

الحرص على غسل الأسنان للحفاظ عليها نظيفة وناصعة البياض، وللقضاء على البكتيريا التي تسبب التسوس، وتسبب أيضا بعض المشاكل الصحية في المعدة.

عدم تناول الطعام فور الاستيقاظ

لا بد من الانتظار نصف ساعة على الأقل قبل تناول الطعام، مع ضرورة عدم تناول الشاي والقهوة على معدة فارغة، ولكن يحبذ تناول الفاكهة لأنها تساعد على تطهير الجسم وترطيبه وذلك لاحتوائها على الماء والعناصر الغذائية المفيدة التي يحتاجها جسم طفلك.

الإفطار الجيد

لا بد من تناول وجبة مغذية ومنشطة للجسم، وذلك لأن عدم تناول وجبة الإفطار يتسبب في ضعف القدرة الجسدية للقيام بالأنشطة اليومية، فضلا عن الشعور بالصداع والتعب على مدار اليوم.

ممارسة بعض التمارين البسيطة

تحافظ على الصحة العامة للجسم، وتعطي شعورا بالإنجاز والتحفيز يستمر لباقي اليوم، بالإضافة إلى تحسين القدرة على اتخاذ القرارات والتركيز.

عدم الخروج من المنزل فور الاستحمام بماء دافئ

وذلك ولتجنب نزلات البرد، والتهاب العصب السادس، والأفضل إعطاء وقت للجسم ليهدأ ويتواءم مع درجة حرارة الجو.

تجنب استخدام الموبايل

ضرورة إبعاد طفلك عن استخدام الموبايل وصفحات التواصل الاجتماعي عند الاستيقاظ مباشرة، لما تسببه من توتر وضرر للعين.