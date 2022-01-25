فوائد للتنزه في الصباح الباكر.. هتزود طاقتك وتخس

القاهرة - سمر حسين - صحة

عندما تستيقظ في الصباح، قد لا تكون الحركة هي أولويتك الأولى، لكن بدء يومك بنزهة سواء كان ذلك حول منطقتك أو جزء من تنقلاتك إلى العمل أو المدرسة يمكن أن يوفر لجسمك عددًا من الفوائد الصحية المهمة والتي تحتاجها بصورة يومية.

فوائد بدء يومك بنزهة

وخلال السطور نستعرض أبرز الفوائد الصحية التي يحصل عليها جسدك عند بدء يومك بنزهة صغيرة، وفق ما عرض موقع healthline العالمي المعني بالصحة.

1- زيادة طاقتك

قد يمنحك بدء يومك بالمشي مزيدًا من الطاقة طوال اليوم، فإذا كنت تمشي في الهواء الطلق فهذا صحيح بشكل خاص لصحتك الجسدية، إذ تشير الدراسات إلى أن البالغين الذين يمشون لمدة 20 دقيقة في الهواء الطلق، يشعرون بحيوية وطاقة أكثر من أولئك الذين لا يمارسون الأمر.

كما وجدت دراسة أخرى أن 10 دقائق من المشي على السلم تمنحك نشاطًا من فنجان قهوة في الصباح.

2- تعزيز المزاج

هناك فوائد فسيولوجية للمشي في الصباح أيضًا، فالمشي قد يساعد على:

- تحسين احترام الذات.

- تعزيز المزاج.

- الحد من التوتر.

- تقليل الشعور بالقلق.

- تقليل الشعور بالإجهاد والتعب.

- تخفيف أعراض الاكتئاب أو تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب.

3- قد يساعدك على إنقاص الوزن

قد يساعدك المشي في الصباح على تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن، فالمشي بوتيرة معتدلة لمدة 30 دقيقة يمكن أن يحرق ما يصل إلى 150 سعرة حرارية، وذلك بالاقتران مع نظام غذائي صحي وممارسة تمارين القوة.

4- تقوية العضلات

قد يساعد المشي على تقوية عضلات ساقيك، وللحصول على أفضل النتائج، قم بالمشي بوتيرة معتدلة إلى سريعة، وحاول تغيير روتينك بصعود السلالم، أو بإضافة تمارين تقوية الساق مثل القرفصاء والاندفاع عدة مرات في الأسبوع لمزيد من قوة العضلات.