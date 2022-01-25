أفضل أدعية من الأم لأبنائها لتيسير الأمور والرزق

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل هي غاية كل مسلم، إذ يتقرب العبد إلى المولى به في كل وقت، ومع الدعاء الدائم تحرص كل أم على طلب الدعاء لأبنائها دائمًا، بالتوفيق والصحة والرزق وغيرها من الأمور المتعددة، لذلك نستعرض خلال السطور التالية أفضل دعاء من الأم لأبنائها، وفق ما ذكرت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

أفضل أدعية الأم لأبنائها

- «اللهم وفق أولادي لما تحبه وترضاه واغنهم بفضلك عمن سواك يا رب العالمين».

- «اللهم علم أبنائي ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض، إنك سميع الدعاء».

- ومن أفضل الأدعية خلال فترة الدراسة وأداء الامتحانات، «اللهم إني أسالك لهم قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم اجعلهم هداة مهتدين».

- «اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا يارب العالمين».

- «اللهم بارك لي في أبنائي، وارزقهم تقواك وخشيتك، وأقر عيني بصلاحهم وهدايتهم والتزامهم بصراطك المستقيم».

أدعية لتسهيل الأمور للأبناء

- «اللهم اكتب لأبنائي التيسير والتوفيق أينما حلّوا وفي أي أمر عملوا يطلبون به رضاك».

- «اللهم اهدي أبنائي لعمل الصالحات وارزقهم فعل الخيرات، ويسر أمورهم ووفقهم وأصلح حالهم وأحوالهم».

- «اللهم أسعد أبنائي في الدنيا والآخرة، وارزقهم راحة البال وهناء العيش وصلاح الحال».

- «اللهم إني أسألك أن تُسعد أولادي وأن ترضى عنهم وترحمهم وتغفر لهم، وباعد بينهم وبين فعل المعاصي يا الله».

- «اللهم اكتب لأولادي السعادة والهداية والمعافاة، وأبْعد عنهم ما يحزنهم ويضيق الدنيا عليهم».

أدعية في وقت الإصابة بالمرض

- «اللهم اشفِ أبنائي من المرض واكتب لهم دوام الصحة والعافية».

- «اللهم إني أسألك أن تعافي أبنائي من المرض وترزقهم الصحة والعافية في الجسد».

- «اللهم إنّ أبنائي قطعة من روحي، فأسألك يا إلهي أن تشفيهم من الأمراض، وتصرف عنهم الأسقام، وتعافيهم من الآلام والأوجاع».