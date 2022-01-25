منها العناق.. 5 نصائح تساعدك على التحكم في شهيتك خلال الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

وفقًا للدراسات، يأكل الناس أكثر خلال أشهر الشتاء، وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة والشعور بالبرد.

وفي هذا التقرير نعرض لكم نصائح لتجنب زيادة الوزن في فصل الشتاء، وفقاً لما ذكر في موقع "timesofindia".

إذا كنت قلقًا من زيادة وزنك في الشتاء بسبب تناول الطعام، فإليك بعض المؤشرات السريعة حول كيفية مواجهة هذه التأثيرات:

- تناول وجبة خفيفة صحية:

تناول وجبة خفيفة غنية بالبروتين والألياف بين الوجبات مثل، زبدة الفول السوداني على بسكويت القمح الكامل أو الجبن قليلة الدسم.

ستعمل الوجبات الخفيفة الصحية على تغذية آلية حرارة الجسم، مما يساعد على إبقائك أكثر دفئًا، كلما ظللنا أكثر دفئًا في الطقس البارد، قل اشتهاء الكربوهيدرات.

- حافظ على ممارسة الرياضة:

خذ ورقة وقلم وقم بكتابة كل الأشياء التي قمت بها في الربيع والصيف، ثم اكتب قائمة مناسبة من الأنشطة الشتوية التي يمكنك القيام بها، إن التمارين لا تحرق السعرات الحرارية فحسب، بل إنها تؤثر أيضًا على المواد الكيميائية في الدماغ المرتبطة بالشهية، لذلك تساعد في التحكم في مقدار ما تأكله.

- ابتعد عن تناول السعرات الحرارية:

إذا كنت تعلم أنك ستشتهي تلك الأطعمة الشتوية، فابحث عن أطعمة منخفضة السعرات الحرارية للقيام بذلك.

- اجلس فترة طويلة في الشمس:

حاول قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق تحت ضوء الشمس كل يوم.

- إعطاء الكثير من العناق:

بدلاً من اللجوء إلى الطعام، احضن من حولك لأن ذلك يشعرك بالدفء، عانق أطفالك أو زوجتك أو كلبك أو قطتك.

اقرأ أيضا: 3 أنواع من الجبن هي الأفضل لفقدان الوزن.. وأخرى ضارة