الامارات | موجة صقيع.. وثلوج تكسو اليونان

شكرا لقرائتكم خبر عن موجة صقيع.. وثلوج تكسو اليونان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كست الثلوج، أمس، أجزاء كبيرة من اليونان، وصولاً إلى جزيرة كريت الجنوبية، بسبب موجة برد مصحوبة بتدنٍّ في درجات الحرارة، التي بلغت أحياناً 14 درجة مئوية تحت الصفر، ما أدى إلى قطع الكهرباء والطرقات. وتساقطت الثلوج للمرة الأولى هذا العام في وسط أثينا، ما أدى إلى إقفال البرلمان اليوناني والمدارس. ولم يتأثر النقل الجوي والبحري، ولكن اختلت حركة المترو باتجاه مطار العاصمة.

وقال أستاذ فيزياء الغلاف الجوي كريستوس زيريفوس، على شبكة التلفزيون الرسمي (إ.ر.ت): «إنه وضع غير عادي في بلدنا».

وقال مدير أبحاث المرصد الوطني في أثينا، كوستاس لاغوفاردوس، في حديث لتلفزيون «أ.ن.ت1»، إن العاصمة لم تشهد طقساً مشابهاً منذ 1968. كذلك تساقطت الثلوج على العديد من الجزر اليونانية في بحر إيجه (بين اليونان وتركيا)، عازلةً بعض القرى الجبلية في أندروس وناكسوس وتينوس، كما غطت شواطئ ميكونوس. وتساقطت الثلوج بكثافة أيضاً على جزيرة إيفيا شمال أثينا التي اجتاحتها حرائق الصيف الماضي.

وضاعفت البلديات جهودها للحفاظ على الطرقات الرئيسة مفتوحة بينما عانت قرى كثيرة انقطاع الكهرباء. وتوقعت الحماية المدنية أن يستمر تساقط الثلوج اليوم، مع درجات حرارة تحت الصفر.

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