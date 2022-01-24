تحذير بشأن نوع خطير من «الشباشب».. مصنوع بصبغة رديئة

القاهرة - سمر حسين - صحة

أثار منشورًا لإحدى السيدات عبر أحد المجموعات «الجروبات» الخاصة على «فيسبوك»، جدلا وذعرًا كبيرًا بين العديد من النساء، تضمن الآتي: «جبت الشبشب ده إمبارح بـ10 جنيه، وكنت مبسوطة أني انتصرت على الغلاء بقلعه لقيت رجلي كده».

وتساءل الكثير عن سبب ظهور اللون الأزرق على قدم الفتاة بعد ارتدائها لـ«لكلوك»؟ وهل ذلك سيؤدي إلى مشاكل في الجلد أم لا؟، وهو ما شرحته إيمان سند استشاري الأمراض الجلدية لـ«هن».

«لكلوك» مصنوع بصبغة رديئة

ذكرت استشاري الجلدية أن ما حدث للفتاة، هو بسبب أن هذا «اللكلوك أو الشبشب» مصنوع بصبغة رديئة، وعند تعرق القدمين لأن ذلك أمر طبيعي ظهرت الصبغة عليها: «وممكن يكون هي غسلت رجليها ولبست الشبشب ولسه في قدمها قدر من البلل الرطوبة دي بتأثر على الصبغة فدوبها، وطبعا في الشتاء لبساه لفترة طويلة فيحصل تماسك بينها وبين الطبقات الخارجية من الجلد».

وأوضحت أن الطبقات الخارجية تكون آخر طبقة منها «الكيراتين»، وهي عبارة عن طبقة خلايا ميتة لكنها متمسكة ببعضها لبعض: «الطبقة الميتة دي ممكن تمتص لون صبغة بتتحط عليها فهو ده اللي بيحصل، أما الصبغة الجيدة لا تخرج منها أي لون حتى إذا تم غسل المنتج».

هل يؤثر لون الصبغة الرديئة على الجلد؟

أشارت «سند» إلى أن المادة الرديئة المستخدمة في الصبغة ربما تحتوي على مواد تثير حساسية في الجلد، وحينها لابد من زيارة الطبيب للعلاج: «أي مواد رخيصة من الوارد تسبب أنواع حساسية في الجلد، بما فيهم الكريمات أو المكياج الرخيص، الفرق بينهم وبين الغالي أن الأدوات الغالية بيتكون فيها تقنيات عالية ومواد مرت باختبارات حساسية لا تسبب مشاكل، عشان كده منفرحش أوي بالحاجات الرخيصة».