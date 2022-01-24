مشهد مؤثر لسيدة تغني لفيروز أثناء الولادة رغم حالتها الحرجة.. فيديو يوثق العملية

القاهرة - سمر حسين - ماما

واقعة طريفة ومشهد مؤثر جديد من غرفة العمليات حيث نشرت سيدة خلال ولادتها البهجة في محيطها، حيث كانت في مزاج جعلها تغني وتطرب الموجودين معها خلال الولادة، وهو ما جعل الطبيب يسجل تلك اللحظة النادرة، والتي انتشرت بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتنضم إلى قائمة طويلة من قائمة المواقف الغريبة التي تحدث من النساء داخل غرف الولادة.

تفاصيل غناء سيدة من غرفة الولادة

بداية انتشار الفيديو كانت من الحساب الشخصي للدكتور اللبناني ريشارد خراط، طبيب النساء والتوليد، على موقع التدوينات «تويتر»، فقد أحب أن ينشر لحظة رائعة من داخل غرفة العمليات، حيث ظهرت سيدة وهي تغني للسيدة فيروز أغنيتها الشهيرة، «سألوني الناس»، وذلك خلال خضوعها لعملية ولادة قيصرية عاجلة.

فقد دخلت السيدة اللبنانية إلى غرفة العمليات لتضع مولودها ولكنها تتمتع بصوت رائع جعلها تغني وتطرب الموجودين بالأغنية وصورها الطبيب من داخل غرفة العمليات ثم أعاد نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بحسب جريدة «السومرية اللبنانية».

وكتبت الطبيب عبر حسابه على موقع «تويتر»، في تعليقه على فيديو الولادة، «وقت تكون المريضة صوتها رائع، وتغني لفيروز هيّي وعم تولّد بحالة طارئة، هيّي بتنسى الخوف وبتنسّيك كل شي سلبي عم يصير».

تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو

انتشر الفيديو على نطاق واسع عبر «توير»، فقد أعيد مشاركته حوالي ألف مرة، وحظى بما يقرب من 3 آلاف تعليقا وأكثر من 7 آلاف إعجاب، فيما سجله البعض وأعاد نشره مرة أخرى، وكان من بين التعليقات على الفيديو، «انت وهي كتير مهضومين»، و«هذا الفيديو رائع ومثير للبهجة»، و«أطيب و اهضم دكتور بالكون كله انت الله يحميك»، فقد شاركها الطبيب في الغناء خلال خضوعها للعملية.