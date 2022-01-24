أكبر عائلة في إنجلترا تنتظر مولودا جديدا: 22 ابنا و12 حفيدا (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تنتظر أكبر عائلة في المملكة المتحدة، قدوم حفيدا جديدا، لتصبح أكبر مما كانت عليه، إذ يوجد لديها الكثير من الأبناء والأحفاد، وذلك بوصول حفيد آخر لـ سو ونويل رادفورد، فقد أعلنت الابنة الثالثة للزوجين من بين 22 ابنا، كلوي رادفورد، التي تبلغ من العمر 26 عامًا، أنها تتوقع وصول طفلها الأول مع صديقها جيك والاس.

حفيد جديد ينضم لأكبر عائلة بريطانية

شاركت كلوي، التي غادرت منزل العائلة في لانكشاير بـ إنجلترا، في مايو، صورة لطفلها المتنامي داخل بطنها مع 84 ألف متابعا على Instagram، فقد أعلنت حملها في رسالة صادقة شاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: «ماما وبابا، الشعور بالبركة والامتنان والكثير من الحب، لا يسعنا الانتظار لمقابلة طفلنا الصغير هذا العام»، وفي الصورة ظهر صديقها جيك وهو يقبل بطنها العاري، مزينًا بوشم حمامة.

أكبر عائلات إنجلترا

ومن الجدير بالذكر، أنه لدى سو ونويل أكبر عائلة في إنجلترا واشترا منزلا كبيرا يساع العائلة في عام 2004 مقابل 240 ألف جنيه إسترليني، ويعيشون مع 22 ابنا من صلبهم وكانوا يعيشون في دور الرعاية السابقة، وقاما بالعشرات من المشاريع لتغيير المنزل على مر السنين، إذ يكبر الأشقاء المختلفون ويتشاركون الغرف، وصل عددها 10 غرف.

العائلة الكبيرة وجدت الشهرة لأول مرة في عام 2014، إذ قدر الزوجان أنهما أنفقا مليون جنيه إسترليني على الحضانة قبل ولادة طفلهما الثاني والعشرين هايدي، الذي قالا إنه قد يكون الأخير، على الرغم من أنهما لم يستبعدا وجود طفل آخر.

ولدى الثنائي سبعة أحفاد هم ديزي، تسعة سنوات، أيبرل سبعة سنوات، وليو برودلي، ستة، مايسي أربعة، وجاكوب رادفورد، اثنان، أوفيليا رادفورد، واحد ونيكولاس رادفورد، الذي ولد في سبتمبر » وأربعة آخرين، ما يعني أن الوافد الجديد سيكون حفيدهم الثاني عشر.

«كلوي» التي ستنجب الحفيد الـ12 هي أخت كريس 32 عاما، وصوفي 27 عاما، جاك 24 عاما، دانيال 22 عاما، لوك 21 عاما، ميلي 20 عاما، كاتي 19 سنة، وجيمس 18، إيلي، 16، إيمي 15، جوش 14، ماكس 12، تيلي 11، أوسكار 10، كاسبر تسعة، هالي ستة، فيبي خمسة، أرشي أربعة، بوني ثلاثة، وهايدي واحد.