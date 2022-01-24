الامارات | هاني شاكر يقدم بلاغا ضد طارق الشناوي.. والأخير يعلق بـ"كارثة"

شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر يقدم بلاغا ضد طارق الشناوي.. والأخير يعلق بـ"كارثة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم المستشار ياسر قنطوش، نيابة عن موكله الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية بمصر، ببلاغ للنائب العام، ضد الناقد الفني طارق الشناوي.

وقدم محامي هاني شاكر البلاغ، بدعوى إساءة الشناوي للنقيب، بالبرامج التلفزيونية، ومن خلال كتاباته الصحافية، حيث جاء في نص البلاغ: "بتاريخ 18 يناير 2022، قام المشكو في حقه طارق أحمد السيد الشناوي بكتابة مقال في الجريدة، هاجم فيها الفنان هاني شاكر، بعد قرارات الأخير (النقيب) بخصوص مطربي المهرجانات والتي طالب فيها تغيير مطربي المهرجانات لأسمائهم، حيث قرر المشكو في حقه إن المشهد الأخير للفن أصبحت به عشوائية، وإن هاني شاكر أصبح يهين الفن المصري".

وأضاف البلاغ أن طارق الشناوي قال: " إن أمير الغناء والتقوى والورع العربي أصبح يصدر في الأشهر الأخيرة قرارات عشوائية تهين الفن، ويطلب من المطربين تغيير أسمائهم، سواء كانت حقيقية أم شهرة، إلى أسماء يراها هو مهنية، وهذا هو شرط لعودتهم للغناء، مجلس النقابة لا حول ولا قوة، يوافق ويبصم بالعشرة على تلك القرارات التي تخاصم العقل والمنطق، الحمد لله أن فريد الأطرش لم يظهر في عهد أمير الغناء وإلا طلب منه تغيير اسمه إلى فريد عبد السميع"، وعلى إثر تلك الكلمات في المقال قام العديد من القنوات الفضائية باستضافة المشكو في حقه (الشناوي) كضيف في لقاء تلفزيوني، وكرر ما نشره في مقاله الصحفي من هجوم على الفنان هاني شاكر".

وفي البلاغ الذي تقدم به مستشاره القانوني، طالب الفنان هاني شاكر بـ"التماس التحقيق في تلك الواقعة واتخاذ اللازم قانونا حيال المشكو في حقه، وسماع الفيديوهات التي قام فيها المشكو في حقه بالتشهير به وبسمعته ووظيفته".

في المقابل، أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أنه لم يقم بتوجيه أي سب وقذف إلى الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وذلك في أول تعليق للناقد الفني على البلاغ الذي تقدم به المستشار ياسر قنطوش، بالنيابة عن موكله الفنان هاني شاكر، بدعوى الإساءة له في البرامج التليفزيونية، ومن خلال كتاباته الصحفية.

الناقد الفني طارق الشناوي، خلال ظهوره في برنامج et بالعربي، علق قائلا: "أنا قلت رأيي وإذا كان النقيب ليس لديه مرونة في تقبل آراء الآخرين تبقى كارثة، لازم يتقبل كل الآراء".

وأضاف: أنا لم أقل شيئا حاجة فيه سب وقذف علني، أنا كل اللي قلته، إن ده تنمر، لما واحد اسمه (عنبة)، يقولون له غير اسمك خليك عناب دي تبقى نكتة، وخلانا مضحكة أمام العالم، إحساسي إنه يقول نكت لو يتكلم جد ودي تبقى كارثة، فالمسألة استفزتني ومش أنا بس دي تحولت إلى تريند".

وتابع الناقد طارق الشناوي: "أنا حتى قلت لو جالك فريد الأطرش، كنت هتقول له غير اسمك، لأنه يحكم على الأسماء بالأفعال، وعبرت عن رأيي، فأوكيه، بيننا القضاء".

الخبير القانوني حسام لطفي، مستشار الناقد طارق الشناوي في أول تعليق له على الأزمة، تحدث لـ"مصراوي"، وقال: "البلاغ غير موفق بالمرة، الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، يعد شخصية عامة، وباب النقد مباح في حقه".

تجدر الإشارة إلى أن نقابة المهن الموسيقية المصرية وافقت مؤخرا على منح مطربي المهرجانات "أحمد موزة"، و"حمو طيخا" و"مصطفى عنبة"، التصريح السنوي بالغناء، وذلك بعد توقيع الثلاثي بالموافقة على تعديل أسمائهم هذه إلى مصطفى عناب، وأحمد سلطان، وحمو رجب.

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