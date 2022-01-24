"مفعولها كالسحر".. 13 طعاما لتقوية القدرة الجنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يرتبط الدافع الجنسي الصحي بالشعور بصحة جيدة جسديًا وعاطفيًا، لذا يمكن أن تلعب بعض الأطعمة التي تتناولها دورًا في تعزيز القدرة الجنسية.

فيما يلي، نستعرض لكم في التقرير التالي، قائمة بأبرز الأطعمة التي تساعد في تقوية القدرة الجنسية، وفقا لما أورد في موقعي "timesofindia" و"healthline".

- الجوز:

يساعد استهلاكه في تحسين نوعية الحيوانات المنوية، بالإضافة إلى تحسين الخصوبة وتقوية القدرة الجنسية.

- السلمون:

يشتهر السلمون باحتوائه على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تحافظ على عمل الدورة الدموية بسلاسة من خطر الإصابة ببعض الأمراض التي تضعف الوظيفة الجنسية.

- الفراولة والتوت:

بذور هذه الفاكهة مليئة بالزنك الضروري لتقوية القدرة الجنسية، فضلا عن ذلك، يتحكم الزنك في مستوى هرمون التستوستيرون المسؤول عن إنتاج الحيوانات المنوية.

- الأفوكادو:

يساهم تناوله أيضا في زيادة القدرة الجنسية، وذلك لا حتوائه على كمية وفيرة من حمض الفوليك وفيتامين ب 6 الضروريان.

- اللوز:

يساعد الحمض الأميني الموجود في اللوز على الحفاظ على الانتصاب، بالإضافة إلى تحسين الدورة الدموية.

- الشوكولاته:

تفرز الشوكولاتة الداكنة السيروتونين والإندورفين الذي يحسن الرغبة الجنسية لديك.

- البيض:

يحتوي البيض على الأحماض الأمينية التي تسمي (أرجينين) التي يمكنها تحسين ضعف الانتصاب.

- الخوخ:

فيتامين سي الموجود في الخوخ يساهم في تعزيز عدد الحيوانات المنوية وعلاج ضعف الانتصاب، وتقليل العقم.

- القهوة:

القهوة من المشروبات المنبهة التي تساعد في تحفيز الدماغ على زيادة الرغبة الجنسية لديك.

- الزعفران:

يعتبر الزعفران من المنشطات الجنسية الطبيعية ويجب تناوله لتقوية القدرة الجنسية.

- التفاح:

غني بمركب يسمى (كيرسيتين)، الذي يساعد في تعزيز القدرة الجنسية وعلاج ضعف الانتصاب.

- البنجر:

غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من النترات الغذائية، ما يساهم في تعزيز القدرة الجنسية.

- المحار:

يحتوي على نسبة عالية من الزنك الذي يساهم في تنظيم مستويات هرمون التستوستيرون، الذي يعزز الدافع الجنسي.

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