كيف تكشف كوارع ولحوم الحمير؟

محمد اسماعيل - القاهرة - حالة من الجدل عجت مواقع التواصل الاجتماعي على مدار اليومين الماضيين بعد أن كشفت تحاليل عينات اللحوم المفرومة المأخوذة من 16 مطعمًا في 5 مراكز بمحافظة البحيرة عن كونها لحوم أبقار مخلوطة بلحوم من الفصيلة الخيلية "لحوم حمير"، بينها مطعمان شهيران.

يقول الدكتور أحمد البنداري مدير المركز العلمي بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، إن عدم الإشراف الطبي والذبح خارج المجازر تسبب في انتشار عديمي الضمير ممن يقومون بذبح الحمير أو المواشي المريضة.

عن طريقة اكتشاف لحم الحمير، والتفرقة بينه وبين لحم الأبقار والجاموس أوضح أن لحم الأبقار والجاموس لونهم وردي فاتح بينما لحم الحمير لونه أحمر قاتم.

لحم الحمير عند غليانه بالماء يظهر على السطح بقع دهنية كثيفة، وطعم اللحم يكون سكري.

كما أن اللحم العادي مستساغ الطعم ذو لون وردي، وأما اللحم الجاموسي فلونه أحمر داكن "لا يوجد به زرقة"، يصبح لونها أفتح بعد التسوية، كما أن دهنها أبيض اللون متماسك القوام، ولون المرقة موحد لا يكون بقع على السطح.

وكشف الدكتور حسن الجعويني، في حوار سابق لمصراوي، أن الفرق بين لحم الحمير واللحوم الأخرى فيما يلي:

- عند الشراء فإن لحم الحمير لونه أحمر داكن يميل للزرقة.

- ليس فيها دهون وإن وجدت فدهونها زيتية القوام "سائلة" بالإضافة إلى أن لونها أصفر ذهبي، وبمرور الوقت تأخذ اللون النحاسي.

- عند تسويتها ينبعث منها رائحة روث الخيل ويلو مرقتها بقع زيتية صفراء اللون.

- وعند تسخين سكين وغرزة بقطع اللحم، ينبعث منها رائحة كريهة.

كما أضاف "الجعويني" أنه لا يوجد ما يسمى "كوارع الحمير" حيث أن شكلها وحجمها مختلف تماماً عن الكوارع الأخرى وغير متوفره أصلاً في المجازر.

وأما بالنسبه للحوم المصنعة والتي نجدها عموماً في السجق والهمبرجر وغيره، نصح "الجعويني" بمراجعة العلامة التجارية الموجودة على الغلاف بالتأكد من وجود "اسم المكان وعنوانه والترخيص" لأن هذا ما يساعد في تطبيق العقوبة ومحاسبة المخالف بسهولة.

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