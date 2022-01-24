أربعينية الشتاء عند المصريين القدماء.. متى تبدأ وتنتهي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

شهر يناير من كل عام لدى المصريين يمثل ذروة البرودة والشتاء القارس، وحقيقة الأمر أن ذلك الطقس لم يكن جديداً على مناخ مصر، إنما عرفه القدماء المصريين منذ القدم وأطلقوا على أيام الشتاء شديدة البرودة "الأربيعينية" أو أربيعينية الشتاء.

ووضح المرشد السياحي محمود الأسواني لـ"الخليج 365" أن أربعينية الشتاء سميت المربعانية او الأربعينية لأنها تستمر أربعين يوماً، تبدأ من 25 ديسمبر لـ 2 فبراير، مقسمة إلى 20 ليلة بيضاء و20 ليلة سوداء .

‏أما الـ 20 ليلة البيضاء فمنقسمة إلى 10 ليالٍ تسمى كوالح، وتبدأ من25 ديسمبر إلى 3 يناير، و10 ليال] أخرى تسمى بالطوالح من 4 يناير لـ13 يناير، أما الـ20 ليلة السوداء منقسمة إلى 10 ليالٍ موالح من 14 يناير لـ23 يناير، والصوالح من 24 يناير لـ 2 فبراير .

ويميل المصري القديم للطقس في الليالي السود وذلك لاعتماده في حياته على الزراعة بشكل كبير وفي هذه الفترة تثبت جذور الزرع ويبدأ في الإنبات.

وبعد ذلك يأتي 10 ليالٍ اسمها العزازة من 2 فبراير لـ 11 فبراير ينقلب فيها الحال ما بين البرد و الدفء، وبعدها 3 ليالٍ اسمها قرة يتحول فيها المناخ لبرد قارص و آخرها 14 فبراير ثم ينتهى موسم البرد تماماً.