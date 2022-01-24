الأسباب المحتملة للإصابة بكورونا دون الاتصال بمصابين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

ينزعج الكثيرون ممن أصيبوا بعدوى فيروس كورونا، عندما لم يكونوا على اتصال بأي شخص مصاب بالفيروس، في حين أنه من المعروف للجميع أن فيروسات كورونا تنتقل من شخص إلى آخر.

ونعرف جميعًا أن الفيروس ينتقل على مسافة قريبة أو كما تقول منظمة الصحة العالمية (WHO) مسافة محادثة، وفيما يلي العوامل المختلفة التي تساعد في التكاثر السريع للفيروس، وفقًا لموقع timesofindia.

حالات ما قبل الأعراض

عادة ما يكون الأشخاص المصابون بكورونا أكثر عدوى قبل 2-3 أيام من ظهور الأعراض، وتسمى الحالة التي يصاب فيها الشخص بالفيروس أولاً وتتطور الأعراض لاحقًا بكونه ما قبل الأعراض.

يكون الشخص الذي لا تظهر عليه الأعراض في الجوار معديًا مثل الشخص المصاب بالأعراض وقادر على نشر العدوى.

نطاق قصير

إذا كنت ضمن نطاق قصير من شخص مصاب بفيروس كورونا، فسوف تصاب بالعدوى بسهولة، وتنتشر فيروسات كورونا عبر جزيئات سائلة صغيرة من سعال أو عطس أو تنفس الشخص المصاب في نطاق مسافة قصيرة.

بمجرد أن يتلامس الشخص مع جزيئات السائل الموجودة في الهواء، تدخل الفيروسات جسم الشخص غير المصاب من خلال العينين والأنف أو الفم، تزداد فرص الإصابة بهذه العدوى عندما تكون في مكان داخلي سيئ التهوية أو مزدحم.

ناقلات الأعراض

يقال إن أي شخص لديه كورونا ولكن لا تظهر عليه الأعراض لا تظهر عليه أعراض، هؤلاء الناس أنفسهم ليسوا على علم بحمل الفيروس بداخلهم، لذلك إذا كنت على اتصال بشخص يحمل الفيروس بدون أعراض، فستصاب بالفيروس وستعتمد مظاهر العدوى على الاستجابة المناعية التي يثيرها جسمك، لن تجعلك الإصابة بالعدوى من حامل بدون أعراض بدون أعراض.

وقد يكون الشخص المصاب بكورونا معديًا قبل 48 ساعة من بدء ظهور الأعراض، ومن الممكن أن الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض أكثر عرضة لنشر المرض، لأنه من غير المحتمل أن يكونوا معزولين وقد لا يتبنون سلوكيات مصممة لمنع الانتشار.

وتقول دراسة نُشرت في JAMA Network Open ، إن واحدًا من كل أربعة إصابات قد ينتقل عن طريق الأفراد المصابين بعدوى بدون أعراض.

اختبار أقل

في حين أن بيانات الاختبار هي قمة جبل الجليد في تحديد عدوى كورونا، فإن الاختبار الأقل إلى الصفر بسبب العديد من العوامل هو النواقل غير المرئية ولكنها مثيرة للقلق.

نظرًا لأن معظم أعراض كورونا تتداخل مع أعراض نزلات البرد يتخلى الكثير من الناس عن الاختبار ويأخذون علاجات البرد الشائعة، وبحلول الوقت الذي تنحسر فيه العدوى في الشخص المصاب، يكون الفيروس قد انتقل بالفعل إلى العديد من الأشخاص عن طريق الهواء والأسطح.

في حالة الناقلات بدون أعراض، يمكن فقط للاختبارات المعملية تأكيد وجود الفيروسات فيها، لذلك، إذا لم يتم اختبار هؤلاء الأفراد، وهو ما من المحتمل أن يحدث لأنهم لا تظهر عليهم الأعراض، فيمكنهم نقل الفيروس بصمت إلى الآخرين.

متغير أوميكرون

لا تظهر أي أعراض شديدة، كما هو الحال مع المتغيرات الأخرى لكورونا، لا تظهر عليها أعراض في كثير من المتغيرات، فبسبب الطبيعة العدوانية لهذا الفيروس في التكاثر، يصعب الهروب منه أينما كنت بالخارج.

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