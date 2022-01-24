4 بيضات يوميا أفقدت سلوى عثمان 14 كيلو من وزنها.. ما هو رجيم البيض المسلوق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

حلت الفنانة القديرة سلوى عثمان ضيفة في برنامج اسألني على قناة "سي بي سي"، وتحدثت فيه عن رجيم البيض الذي أدى إلى فقدها 14 كيلو في أسبوعين، وذلك عن طريق تناول 4 بيضات في اليوم.

وفي هذا التقرير سيكشف لكم "الخليج 365" كل تفاصيل رجيم البيض، وذلك كما ورد في موقع "healthline".

ما هي حمية البيض المسلوق؟

على الرغم من وجود العديد من الاختلافات في هذا النظام الغذائي، إلا أنه يتضمن عادةً تناول البيض أو نوع آخر من البروتين الخالي من الدهون مع كل وجبة، بالإضافة إلى الخضروات غير النشوية ووجبة واحدة من الفواكه منخفضة الكربوهيدرات يوميًا.

يمكن أن يساعدك هذا النظام الذي يقلل من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية في فقدان ما يصل إلى11 كيلو في أسبوعين فقط.

بالإضافة إلى فقدان الوزن، يوفر هذا النظام المغذيات التي تحسن التحكم في نسبة السكر في الدم، وتدعم الصحة، وتقوي العظام والشعر والأظافر.

كيفية اتباع حمية البيض المسلوق؟

تسمح حمية البيض المسلوق بأطعمة معينة لكل وجبة في اليوم، ولا يُسمح بالوجبات الخفيفة بينهما، لتناول الإفطار، يجب أن تستهلك بيضتين على الأقل، إلى جانب حصة واحدة من الخضروات غير النشوية مثل الطماطم، بالإضافة إلى فاكهة منخفضة الكربوهيدرات، مثل الجريب فروت.

ويجب أن يتكون الغداء والعشاء من الخضروات غير النشوية وإما البيض أو وجبة صغيرة من نوع آخر من البروتين الخالي من الدهون مثل الدجاج أو السمك، على الرغم من أن التمرين ليس مطلوبًا كجزء من الخطة، إلا أنه يفضل النشاط البدني الخفيف مثل ركوب الدراجات أو التمارين الرياضية أو المشي السريع لزيادة النتائج.

ضع في اعتبارك أن النظام الغذائي مخصص فقط لبضعة أسابيع في كل مرة، بعد ذلك، يوصى بفترة انتقالية للمساعدة في تسهيل عودتك إلى نظام غذائي منتظم.

الأطعمة التي يجب تناولها:

يتكون النظام الغذائي للبيض المسلوق في الغالب من البيض والبروتينات الخالية من الدهون والفواكه، والخضروات منخفضة الكربوهيدرات، يُسمح أيضًا بالمشروبات الخالية من السعرات الحرارية، بما في ذلك الماء والشاي أو القهوة غير المحلاة.

-الييض والبروتينات الخالية من الدهون:

تناول الدواجن الخالية من الجلد، والأسماك، وقطع اللحم الضأن أو اللحم البقري.

-الخضروات غير النشوية:

يفضل تناول السبانخ، واللفت، والجرجير، والبروكلي، والفلفل، والكوسة، والكرنب الأخضر، والطماطم.

- فواكه منخفضة الكربوهيدرات: مثل الليمون، والبرتقال، والبطيخ، والتوت والجريب فروت.

-الدهون والزيوت:

يمكنك تناول زيت جوز الهند، والزبدة، والمايونيز ولكن بكميات صغيرة.

-المشروبات:

شرب الماء، والصودا، والشاي والقهوة غير المحلاة.

-الأعشاب والتوابل:

كالثوم، والريحان، والكركم، والفلفل وإكليل الجبل والأوريجانو.

-منتجات الألبان قليلة الدسم:

بما في ذلك الحليب الخالي من الدسم والجبن قليل الدسم.

تجنب هذه الأطعمة في حمية البيض المسلوق

-الخضروات النشوية:

منها البطاطس، والبطاطا الحلوة والبقوليات، والذرة، والبازلاء.

-فواكه عالية الكربوهيدرات:

كالموز، والأناناس، والمانجو، والفواكه المجففة.

-الحبوب:

يفضل الابتعاد عن الخبز، والمعكرونة، والكينوا، والشعير.

-الأطعمة المصنعة: الوجبات السريعة والرقائق والمعجنات والكعك والحلويات

-المشروبات المحلاة بالسكر:

يفضل تجنب الصودا، والعصير والشاي المحلى.

هل تساعدك الحمية على إنقاص الوزن؟

تتكون الحمية من مكونات منخفضة السعرات الحرارية مثل البيض والخضروات غير النشوية والفاكهة منخفضة الكربوهيدرات.

وبالتالي، من المرجح أن يؤدي اتباع النظام الغذائي إلى نقص في السعرات الحرارية، ما يعني أنك ستستهلك سعرات حرارية أقل مما تحرقه على مدار اليوم.

كما أنها منخفضة أيضًا في الكربوهيدرات، ما قد يزيد من فقدان الوزن، وفي الواقع، وجدت مراجعة لـ 12 دراسة أن اتباع نظام غذائي قصير الأجل منخفض الكربوهيدرات زاد بشكل كبير من فقدان الوزن وحسن العديد من عوامل الخطر الأخرى لأمراض القلب، مثل ضغط الدم.

ووجدت دراسة أجريت على 164 شخصًا أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات لمدة 20 أسبوعًا أدى إلى تحسين التمثيل الغذائي بشكل كبير وانخفاض مستويات هرمون الجوع جريلين مقارنة مع نظام غذائي عالي الكربوهيدرات.

ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه على الرغم من أن النظام الغذائي قد يؤدي إلى فقدان الوزن الأولي، إلا أنك قد تستعيد الوزن الذي فقدته بمجرد استئناف النظام الغذائي العادي، لذلك قد لا يكون الخيار الأفضل لفقدان الوزن على المدى الطويل.

فوائدها؟

تشجع على تناول العديد من الأطعمة الصحية، بما في ذلك البروتينات الخالية من الدهون والبيض والفواكه والخضروات الغنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المهمة للصحة، ويحد النظام الغذائي أيضًا من المكونات غير الصحية مثل المشروبات المحلاة بالسكر والأطعمة المصنعة.

السلبيات المحتملة؟

حمية البيض المسلوق شديدة التقييد وغير مستدامة ولا تقدم إلا القليل من التنوع، كما أنها تقلل بشدة من تناول السعرات الحرارية

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