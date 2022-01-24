هل يمكن أن ينتقل متحور أوميكرون من خلال العين؟.. خبيران يكشفان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

انتشر متحور أوميكرون من كورونا بشكل كبير حتى أصبح المتحور السائد في بلدان العالم، ومنذ انتشاره أثار دهشة العلماء بسبب أعراضه الغريبة وتأثيره على جسم المرضى.

ويختلف تأثير فيروس كورونا ومتحوراته من شخص لآخر، ورغم الإقرار بعدد من التأثيرات الشائعة إلا أن الطريقة الغريبة التي يتفاعل بها الفيروس مع أجسامنا تتسب في ظهور عدد من الأعراض النادرة أيضًا.

ومن المعروف أنه عند الإصابة بـ"أوميكرون" تظهر بعض الأعراض على الشخص المصاب، تتمثل بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، في:

- حمى أو قشعريرة

- سعال

- ضيق أو صعوبة في التنفس

- آلام في العضلات أو الجسم

- صداع الرأس

- فقدان في حاسة التذوق أو الشم

- التهاب الحلق

- احتقان أو سيلان الأنف

- الغثيان أو القيء

- الإسهال

- أوميكرون والعين

لكن يبدو أن العلماء اكتشفوا عرضا غريبا لأوميكرون، حيث كشف موقع صحيفة Express البريطانية، أن أعراض متحور "أوميكرون" قد تتجلى في صحة العينين؛ إذ يلقي المتحور بظلاله على ملتحمة العينين ويصيبها بالالتهاب.

ومن ثم فإن احمرار العينين قد يعد دليلًا على الإصابة بالمتحور الجديد أوميكرون.

وتقول طبيبة الأمراض الباطنية البريطانية، نينا أسلم، إن التهاب الملتحمة قد يكون أحد أعراض متحور أوميكرون.

- كيف يصيب أوميكرون العين؟

وكشفت الطبيبة: "يوجد في العين مستقبلات خلوية يمكن للفيروس أن يتوغل من خلالها إلى جسم الإنسان، كما توجد تلك المستقبلات في الخلايا المبطنة للشبكية وبياض العين والجفون".

ورجحت الطبيبة، أن التهاب الملتحمة قد يبدو أحد أعراض الإصابة بالمتحور الجديد لا سيما لدى المرضى الذين لا يعانون من أي أعراض لفيروس كورونا.

- خبير يكشف مفاجأة

من جانبه، كشف مدير مركز الأبحاث الجينية الروسي، أندريه إيسايف، أن متحور أوميكرون يمكن أن يتسرب إلى جسم الإنسان من خلال العينين.

وأوضح إيسايف، أن العين غالبا ما تكون بوابة لانتقال العدوى"، مشيرا إلى أن مثل هذه الحالات عادة ما ترافقها علامات المرض المتمثلة في التهاب الملتحمة، يليه صداع وسيلان في الأنف، وفقا لما ذكره موقع روسيا اليوم.

اقرأ أيضا: 4 أطعمة رائعة تساعد في الوقاية من كوفيد طويل الأمد