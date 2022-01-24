أزياء رجالية غريبة من «لويس فويتون» في الشتاء.. أقنعة ووجوه طيور (صور)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

خلال انطلاق حفلات وعروض الأزياء يحرص المصمون وأصحاب الشركات على تقديم كل ماهو جديد في عالم الموضة، لخطف الأنظار إلى منتجاتهم، أسوة بما حدث مع الشركات العالمية الشهيرة أثناء أسبوع الموضة الأخير المقام في العاصمة الفرنسية باريس.

انطلاق أسبوع الموضة في باريس

ومؤخرًا انطلق أسبوع الموضة في العاصمة الفرنسية باريس، والذي يشهد كل عام مجموعات مختلفة ومميزة من كافة دور الأزياء العالمية الشهيرة بمختلف أنحاء العالم.

وشهد أسبوع الموضة هذا العام عرض مجموعة من ماركات الأزياء العالمية الشهيرة لمجموعاتهم لملابس الخريف والشتاء الرجالية، والتي جاء على رأسها Louis Vuitton وIssey Miyake وUniforme، وفق ما ذكرت صحيفة «بي بي سي البريطانية».

أزياء غريبة من شركة Louis Vuitton

وتمكنت ماركة الأزياء Louis Vuitton الفرنسية من خطف الأنظار نحوها بشدة، بعدما تضمنت مجموعاتها تصميمات مبتكرة ومختلفة غير مألوفة عن الواقع، والتي تضمنت وجود أقنعة جاءت مستوحاة من أوجه الطيور، فضلًا عن قبعات غريبة ارتديت مع الملابس ذاتها خلال العرض.

وقبيل انطلاق العرض، أشاد كيم جونز، أحد مصممي الأزياء في الشركة العالمية الشهيرة «ديور»، بالتصميمات الغريبة لشركة «لويس فويتون»، قائلًا: «لقد تم التخطيط لكل شئ بشكل مثالي، يجب الثناء عليهم».

وخلال تصميم الأزياء بالشركة الفرنسية، تم المزج بين الكلاسيكية والمناسبة للخروج في الشارع.

ومع التصميمات الغريبة والمبتكرة، طرحت تلك المجموعات أيضًا بألوان مختلفة وجريئة، ليس من المألوف على الرجال ارتداءها كثيرًا مثل النساء، مثل البنفسجي والأبيض، كما جاءت بعض الملابس بألوات متداخلة ومزينة بالورود الملونة.

كما جرى الحرص على ارتداء النظارات الشمسية الملونة ذات التصميمات المختلفة أيضًا لتتماشى مع غرابة الأزياء المقدمة من الشركة العالمية، لتنال إعجاب الكثير من الحاضرين.