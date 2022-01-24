فوائد ساحرة لزيت السمسم في علاج الأمراض المزمنة.. «ما تستغنيش عنه»

القاهرة - سمر حسين - صحة

المواد الغذائية والزيوت الطبيعية عادة ما يحرص الكثير من الأشخاص على استخدامها في مختلف النواحي؛ للحصول على فوائدها المتعددة خاصة المهمة للجسم، فيأتي زيت السمسم من بين تلك المواد التي لا غنى عن فوائده الصحية الكبيرة والمتنوعة، التي تعادل الأهمية ذاتها لزيت الزيتون.

فوائد زيت السمسم

تقول الدكتورة مروة شعير الباحث بقسم الأغذية الخاصة والتغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، خلال حديثها لـ«هن»، إن زيت السمسم له فوائد لا تقل في أهميتها عن زيت الزيتون الذي يحرص الكثير من الأشخاص على استخدامه في طهي الطعام وغيرها من الأمور الأخرى.

وعددت خبيرة التغذية فوائد استخدام زيت السمسم في الطعام، إذ أنه يساعد على تقوية الشعر، وحمايته من التساقط، إلى جانب الحفاظ على صحة البشرة، والتأخير من ظهور علامات الشيب المبكر، بالإضافة إلى قدرته على خفض مستويات الكوليسترول في الدم بنسب كبيرة أفضل من الزيوت الطبيعية الأخرى، التي من بينها زيت الزيتون.

فوائد أخرى لزيت السمسم

ووفق ما عرضه موقع «healthline» العالمي المعني بالصحة، هناك العديد من الفوائد الأخرى لزيت السمسم، إذ تم التنويه على استخدامه في طهي وإعداد الأطعمة المختلفة، وتتمثل تلك الفوائد الصحية في:

- الحفاظ على صحة القلب

يتكون زيت السمسم من 82٪ أحماض دهنية غير مشبعة، خاصة «أوميجا 6» الدهنية، وهي نوع من الدهون المتعددة غير المشبعة الضرورية للنظام الغذائي، وتلعب دورًا مهمًا في الوقاية من أمراض القلب.

- ضبط مستويات السكر في الدم

يساعد زيت السمسم في السيطرة على نسبة السكر في الدم، إذ أجريت إحدى الدراسات على عدد من الفئران المصابة بداء السكري، وتم تزويدها بنظام غذائي يحتوي على نسبة 6٪ بزيت السمسم لمدة 42 يومًا، ما أدى إلى انخفاض كبير في نسبة السكر في الدم، مقارنة بالفئران التي لم تتغذ على الزيت.

- علاج التهاب المفاصل

ربطت العديد من دراسات القوارض زيت السمسم بالتحسينات في التهاب المفاصل، وتم التوصل إلى أنه يعد علاجًا فعالًا في الحد من هشاشة العظام.