الامارات | صلى الفجر وبعد خروجه من المسجد دهساه وسرقاه.. فيديو يثير ضجة

شكرا لقرائتكم خبر عن صلى الفجر وبعد خروجه من المسجد دهساه وسرقاه.. فيديو يثير ضجة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، مقطع فيديو، قيل إنه بالمملكة، يوثق قيام مركبة بدهس رجل بعد خروجه من المسجد فجرا، ونزول شخصين منها قاما بسرقته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات إخبارية محلية مقطع الفيديو، حيث يظهر رجل يسير في الشارع "بعد خروجه من المسجد عقب صلاة الفجر"، في حين تصدمه سيارة مسرعة من الخلف وتقذفه بعيدا، فيما يترجل منها شخصان، يقوم أحدهما بمسك الضحية، والآخر بسرقته، ما أثار ضجة كبيرة في المملكة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news