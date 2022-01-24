كورونا اليوم: الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن نهاية الوباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن نهاية الوباء

كشفت منظمة الصحة العالمية، أن المتحور "أوميكرون"، من فيروس كورونا المستجد، قد تقرب الأزمة الصحية العالمية، تفصيلا، أعلن مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانس كلوغه، أن المتحوّر "أوميكرون"، الذي قد يصيب نحو 60 في المئة من الأوروبيين بحلول مارس، أطلق مرحلة جديدة من وباء كوفيد-19 في المنطقة.

وأضاف كلوغه أن هذه المرحلة الجديدة من الوباء "قد تقرّب الأزمة الصحية من النهاية"، بحسب ما ذكرت فرانس برس، وقال كلوغه: "من المحتمل أن تكون المنطقة تقترب من نهاية الوباء"، وفقا لسكاي نيوز.

طبيب يتوقع السيطرة على وباء كورونا منتصف هذا العام

أكد الدكتور جمال عصمت، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي بكلية الطب في جامعة القاهرة في مصر، أن هناك مؤشرات إيجابية كثيرة توحي بأن السيطرة على فيروس كورونا ستبدأ منتصف هذا العام.

وأضاف الدكتور عصمت في حديث تلفزيوني أن "كورونا تجربة لم تمر على العالم، وكنا نحصل على المعلومات ساعة بساعة ودقيقة بدقيقة، أسباب السيطرة على كورونا لها أسباب كثيرة أهمها التطعيمات بالإضافة على المتحورات والتي لا يد لنا فيها، فهذا من خلق الله في الفيروس وتطوره، والمهم بالنسبة لنا لا نهمل التطعيمات والإجراءات الاحترازية"، وفقا لروسيا اليوم.

خبير يكشف عن بوابة يستخدمها متحور "أوميكرون" لغزو جسم الإنسان

كشف مدير مركز الأبحاث الجينية الروسي، أندريه إيسايف، أن متحور أوميكرون يمكن أن يتسرب إلى جسم الإنسان من خلال العينين.

وأوضح إيسايف أن "العين غالبا ما تكون بوابة لانتقال العدوى"، مشيرا إلى أن مثل هذه الحالات عادة ما ترافقها علامات المرض المتمثلة في التهاب الملتحمة، يليه صداع وسيلان في الأنف، ووفقا لمدير مركز الأبحاث الجينية، هناك مرضى أصيبوا بمتحور "دلتا" في أكتوبر الماضي، وفي يناير أصيبوا مرة أخرى بفيروس كورونا، مضيفا أن هذه الحالات على الأغلب هي إصابات بمتحور "أوميكرون"، وفقا لروسيا اليوم.

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