في ظل انتشار كورونا.. نصائح لحماية طفلك من حساسية الصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

حساسية الصدر من أكثر الأمراض التي لا يوجد لها علاج، ولكنها تتحسن بالالتزام بجرعات الدواء التي يحددها الطبيب، وتكون صعبة ومؤذية عند الأطفال.

وهنا نقدم أهم النصائح التي يجب أن تتبعها الأم للعناية بطفلها خاصة في ظل فترة انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، وذلك نقلاً عن موقع "webmed".

كيف يمكنك رعاية طفلك في المنزل؟

يجب أن تعرف الأم متى يعاني طفلها من صعوبة شديدة في التنفس، وقد تشمل العلامات غرق الصدر للداخل، واستخدام عضلات البطن للتنفس أو احتقان فتحتي الأنف أثناء صعوبة التنفس، وإليكم بعض النصائح كالأتي:

-اغسلي الملاءات وأكياس الوسائد وأغطية الأسرة الأخرى كل أسبوع في الماء الساخن.

-استخدمي الأغطية محكمة الإغلاق ومقاومة للغبار للوسائد والألحفة والمراتب.

-قومي بإزالة البطانيات والوسائد الإضافية التي لا يحتاجها طفلك.

-الحرص على عدم تعريض الطفل لمكيفات الهواء، خاصة مرتفعة البرودة أو السخونة.

-حافظي على النوافذ مغلقة.

-الحرص على عدم استنشاق الطفل للروائح العطرية والسجائر قدر الإمكان.

-إذا كان طفلك يعاني من حساسية تجاه وبر الحيوانات الأليفة، فاحرص على إبقائها بالخارج أو على الأقل خارج غرفة نوم طفلك.

-عدم تقديم الأطعمة التي تهيج حساسية الصدر للطفل، كالألبان ومشتقاتها والموز، ويُفضل عمل تحليل دم لتحديد الأطعمة الممنوعة، لأنها تختلف من طفل لأخر.

-إذا كان طفلك يعاني من حساسية من العفن، فلا تحتفظي بالنباتات الداخلية، لأن العفن يمكن أن ينمو في التربة.

-تخلصي من الأثاث والسجاد والستائر ذات الرائحة الكريهة.

- تجنبي خروج الطفل من غرفة دافئة إلى جو بارد.

-استخدمي مكنسة كهربائية بفلتر أو مرشح مزدوج السماكة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

-أبقِي طفلك خارج الغرفة لعدة ساعات بعد التنظيف بالمكنسة الكهربائية.

-تجنبي الأماكن المزدحمة قدر الإمكان، خاصة التي يزداد فيها الأتربة وتلوث الهواء.

اطلب من طفلك وأفراد الأسرة الآخرين تلقي لقاح الأنفلونزا كل عام.

- المتابعة الدورية مع الطبيب كل 3 شهور لتقييم الحالة.

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