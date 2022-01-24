4 أطعمة رائعة تساعد في الوقاية من كوفيد طويل الأمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

على الرغم من أن أعراض أوميكرون أخف بكثير من متغير دلتا، إلا أنها يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، يعد كوفيد طويل الأمد أحد هذه المضاعفات، حيث يستمر الأشخاص في الشعور بأعراض الفيروس بعد فترة طويلة من مغادرته أجسادهم، على الرغم من نتائج الاختبارات السلبية لفيروس كورونا، اشتكى الكثير من الأشخاص من الأعراض التي بقيت معهم.

فيما يلي 4 أطعمة يجب تناولها للوقاية من الإصابة بفيروس كوفيد طويل الأمد، والحفاظ على مناعة قوية وفقا لموقع timesofindia.

الكمبوتشا أو الشاي المخمر

الكمبوتشا شكل محلى من الشاي الأخضر أو الأسود الذي يحسن الهضم ويساعد أيضًا في تنظيم مستويات السكر في الدم.

تشمل الفوائد الأخرى للكمبوتشا إزالة السموم وخفض ضغط الدم، نظرًا لأنه مخمر، فإنه يساعد أيضًا في صحة الأمعاء وهو رائع للأشخاص الذين يرغبون في تحسينها.

الكفير أو الحليب المخمر

تعتمد المناعة بشكل كبير على صحة الأمعاء، من أجل بناء نظام مناعة قوي، من المهم بالنسبة لنا الحفاظ على صحة الأمعاء الجيدة.

إن إطعام الجسم بالأشياء الصحيحة وتجنب أي مواد غذائية قد تضر بالأمعاء أمر أساسي لمناعة جيدة، تحتوي الأطعمة والمشروبات المخمرة على بكتيريا مفيدة للأمعاء ويمكن أن تساعد في تقوية المناعة.

مخلل الكرنب

يتم تخمير الكرنب الخام المقطّع جيدًا بواسطة بكتيريا حمض اللاكتيك المختلفة وله نكهة حامضة، نظرًا لوجود حمض اللاكتيك، فإنه يتمتع أيضًا بعمر افتراضي طويل وهو ميزة إضافية لمن يرغبون في تحضير كميات كبيرة منه وتخزينه للاستهلاك المستقبلي، يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم لمخلل الكرنب أيضًا في إنقاص الوزن ويساعد الأمعاء بشكل كبير.

الكيمتشي

الكيمتشي مصنوع من الخضار المخمرة التي تشمل ملفوف الكيمتشي، من أجل الحفاظ على صحة الأمعاء الجيدة، يمكن تناول حصة من الكيمتشي كل يوم.

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