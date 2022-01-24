قبل إجراء اختبار كوفيد.. أعراض أوميكرون التي تساعدك على التنبؤ بالعدوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قد تحذرك إحدى أعراض كوفيد من أنك مصاب بالفيروس، وتحديدا متحور أوميكرون، قبل إجراء الاختبار.

ويحذر الخبراء الجمهور حول العالم من أعراض كوفيد الجديدة التي قد تعني أنك قد أصبت بسلالة أوميكرون الخفيفة، وفقا لصحيفة thesun البريطانية.

تم التعرف على أكثر من 20 عرضًا للمتغير الأكثر اعتدالًا "أعراضها خفيفة"، مما يعني أنه قد يكون محيرًا بعض الشيء لمعرفة وقت إجراء الاختبار.

لكن الخبراء يقترحون أن أحد الأعراض، على وجه الخصوص ، يمكن أن يحذر من إصابتك بالفيروس قبل أن تكون نتيجة اختبار كوفيد إيجابية.

وأشارت الأبحاث إلى أن التهاب الحلق هو أول الأعراض التي تشعر بها عندما تصاب بالعدوى، حيث ينصح الخبراء من يصاب به بالالتزام بالبقاء في المنزل وإجراء الفحوصات فورا.

وقالت مفوضة إدارة شيكاغو للصحة العامة، الدكتورة أليسون أروادي، إن التهاب الحلق هو أكثر الأعراض شيوعًا للتنبؤ باختبار كوفيد الإيجابي، مما يشير إلى أنه يجب عليك البقاء في المنزل إذا كان لديك هذا العرض.

وفقًا لما أوردته شبكة إن بي سي شيكاغو، قالت الطبيبة: " أكثر من أي وقت مضى الآن حتى لو كان الشخص مريضًا قليلاً، حتى يثبت العكس من خلال الاختبار – يجب التعامل معه على أنه مريض كورونا، هذه هي الطريقة التي يجب التعامل بها".

أكثر أعراض أوميكرون شيوعًا هي سيلان الأنف والصداع والتعب وانخفاض الشهية.

لوحظ وجع الأذن كعرض منتظم للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بمتغير أوميكرون - خاصةً من تم تطعيمهم.

تمت إضافة آلام المفاصل غير العادية أيضًا إلى قائمة الأعراض الشائعة، مع عدد أقل من الحالات التي أبلغت عن الشعور بالإحباط وفقدان الرائحة.

كما كشف مكتب الإحصاء البريطاني عن أهم ثلاثة أعراض تم الإبلاغ عنها وهي السعال والتعب والصداع.

تختلف هذه الأعراض عن الأعراض الرئيسية الثلاثة لفيروس كورونا التي حددتها هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، والتي لم تتغير منذ ظهور كوفيد في مارس 2020، وهي السعال المستمر وفقدان التذوق والشم وارتفاع درجة الحرارة كعلامات رئيسية لـ Covid-19.

يسجل المزيد من الأشخاص أعراض نزلات البرد المعتادة عندما تكون نتيجة اختبارهم إيجابية لـ Covid-19 ، مع الأعراض الأكثر شيوعًا:

سيلان الأنف

صداع الراس

إعياء

التهاب الحلق

العطس

السعال المستمر

صوت أجش

آلام المفاصل غير العادية

قشعريرة

حمى

دوخة

وجع العين

ضباب الدماغ

آلام عضلية غير عادية

رائحة متغيرة

فقدان الشهية

تورم الغدد

ألم صدر

ألم الأذن

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