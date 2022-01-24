قلقان من كوفيد طويل الأمد؟.. هذه الأعراض عليك اكتشافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

حتى بعد الشفاء من كوفيد، يشعر الناس بالقلق بشأن تداعياته على المدى الطويل، حيث قالت منظمة الصحة العالمية في أكتوبر في ضوء التقارير الناشئة عن التأثير طويل الأمد لـ كورونا:"العواقب الطويلة الأمد لـ كوفيد متكررة".

حاليًا، تتزايد حالات الإصابة بـ COVID-19 على مستوى العالم، وبالاطلاع على البيانات التي تم التحقق منها من مختلف المنظمات الحكومية والهيئات البحثية، يمكن القول أن التأثير طويل المدى لـ COVID-19 يمكن أن يؤثر على أي عضو في الجسم اعتمادًا على رد فعل الجسم مع الفيروس التاجي وقدرته على التعافي من العدوى، وفقا لموقع timesofindia.

دراسة: هناك أكثر من 100 عرض طويل الأمد لـ كوفيد

وجدت دراسة أجراها باحثون في جامعة غرب اسكتلندا أكثر من 100 عرض مرتبط بحالات ما بعد COVID. "تم تسميته في البداية من قبل المرضى أنفسهم، أصبح مصطلح COVID الطويل هو العبارة الأكثر استخدامًا لوصف الحالة ويصف على نطاق واسع الأفراد الذين تعافوا من COVID-19 الحاد، لكنهم يعانون من أعراض مستمرة،" كما يقول الباحثون.

لماذا تمر أعراض كوفيد طويل الأمد دون أن يلاحظها أحد؟

ترتبط معظم أعراض COVID الطويلة عن بعد بأعراض كورونا الحادة، وبالتالي، من الصعب التأكد مما إذا كانت هناك أعراض معينة مرتبطة بـ COVID أم لا، بعد التعافي من العدوى، لا أحد يشك في أن يكون الضباب الدماغي من الآثار الجانبية لها.

تقول الدراسة: "يتسم هذا الفيروس الطويل الأمد بمجموعة متباينة من الأعراض، عبر أنظمة فسيولوجية متعددة".

ما هي الأعراض الطويلة الشائعة لـ كوفيد؟

يقول الباحثون إن الأعراض الطويلة الشائعة لـ COVID ستندرج في فئات الحسية والجهاز التنفسي والألم والتعب، قائمة الأعراض الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) على نطاق واسع ستكون:

التعب

تقول منظمة الصحة العالمية إن التعب هو أحد أكثر المشاكل التي يتم الإبلاغ عنها بشكل متكرر في المرضى بعد التعافي من كوفيد، حيث يتعب الشخص دون القيام بالكثير من النشاط البدني.

غالبًا ما يرتبط الشعور بالتعب بالضيق التالي للجهد، مما يعني تفاقم الأعراض بعد ممارسة نشاط بدني أو عقلي، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، فإن الإرهاق هو أن العديد من الأفراد يصل أيضًا إلى الشعور بالضيق بعد الجهد المبذول.

كيف تكتشف هذه الأعراض؟.. عندما تشعر بأن جسمك قد قضى تمامًا حتى بعد نشاط بدني أو عقلي بسيط، يجب أن تعلم أن هذا عرض طويل من أعراض COVID وأن تطلب المساعدة الطبية.

الخلل الإدراكي

من الأعراض الأخرى الأكثر شيوعًا والتي تتم دراستها على نطاق واسع من قبل الباحثين الخلل الإدراكي أو ضباب الدماغ، يحدث هذا عندما تشعر بالخمول والغموض أثناء محاولتك التفكير في شيء ما.

كيف تكتشف هذه الأعراض؟.. يمكن أن يكون من الصعب التعامل مع التحديات المعرفية، سيكون لها تأثير كبير على أنشطتك اليومية، سوف تواجه هذا بشكل متكرر وحتى في بعض الأحيان سيكون من الصعب عليك العودة إلى طبيعتك.

أعراض الجهاز التنفسي

تشمل أعراض الجهاز التنفسي صعوبة في التنفس، وألمًا مستمرًا في الصدر، وتنفسًا مزعجًا، واحتقانًا في الجهاز التنفسي، وغيرها، يمكن أن تؤثر مشاكل الجهاز التنفسي على الأداء الطبيعي للجسم.

كيف تكتشف هذه الأعراض؟.. مشاكل الجهاز التنفسي عادة لا تطول، لذلك، إذا استمرت مشاكل التنفس لديك لفترة طويلة، فقد حان الوقت للتوجه إلى فحص مفصل، كما أن مشاكل الجهاز التنفسي المتكررة ستعيق نمط نومك، لذلك إذا كنت لا تحصل على قسط كافٍ من النوم وليس لديك شروط أخرى للتحقق منها، فاطلب المساعدة الطبية.

آلام الأعصاب والعضلات

تعد آلام الأعصاب والعضلات أيضًا من بين الأعراض الشائعة لفيروس كورونا الطويل، لا ينبغي الاستخفاف بحدوث الألم المستمر في العضلات بعد الشفاء من كوفيد، ولا ينبغي افتراض أنه طبيعي، في كثير من الأحيان نتحمل مثل هذه الآلام ونمنحها الوقت للتطور.

كيف تكتشف هذه الأعراض؟.. إذا لم يكن لديك أي تاريخ من المضاعفات الطبية التي تنطوي على آلام في العضلات، فبمجرد أن تبدأ هذه المضاعفات بعد التعافي من COVID-19 ، يجب ألا تتجاهلها وعليك استشارة الخبراء.

أعراض أخرى

كما تم اكتشاف فقدان حاسة التذوق والشم، والصداع، وآلام الأعصاب والعضلات، واضطرابات النوم، ومشاكل في الحركة، لدى المرضى بعد التعافي من مرض كوفيد.

قد تبدو هذه الأعراض شائعة بالنسبة لك، ولكن بمجرد أن تلاحظها لا تدعها تتطور، اتخذ الاحتياطات اللازمة والتدابير الوقائية لمكافحة المخاطر المرتبطة بتطور هذا المرض، تقول دراسة بحثية: "من المضاعفات الأخرى أن أعراض COVID الطويلة لا تختلف فقط عن أعراض COVID-19 الحادة، بل إن شدتها لا علاقة لها بحدة العدوى الحادة الأولية".

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