متحرش يرعب الفتيات في مصر الجديدة.. بيقف بعربية سودا قدام المدارس «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة تحرش جديدة رصدتها إحدى الصفحات المعنية بالاهتمام بقضايا التحرش والابتزاز الإلكتروني على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، بعد أن قام عدد من الفتيات بإرسال شكاوى ضد شخص وجهوا له الاتهامات باستهدافه لفئات معينة من الفتيات بإحدى المراحل التعليمية، ومن ثم يحاول التحرش بهن علنًا فور خروجهن من المدارس.

التحرش بطالبات المرحلة الإعدادية

وخلال عدد من الفيديوهات المتداولة التي تم نشرها بواسطة القائمين على الصفحة المذكورة، تم الكشف عن تفاصيل شكاوى الفتيات اللائي وقعن ضحايا للتحرش من قبل الشخص المزعوم الذي يبدو في العقد الرابع من العمر.

ويزعمن الضحايا أن الشخص المتهم يستهدف بعض الشوارع الشهيرة بمنطقة مصر الجديدة، ومن ثم يتعرض لعدد من الطالبات بالمدارس المختلفة من طالبات المرحلة الإعدادية، وهو يقود سيارة ملاكي بأداء أفعال خادشة للحياء أمامهن.

تفاصيل عن الشاب المتحرش

ووفقًا لما ذكره عدد من الشباب والفتيات القائمون على الصفحة خلال الفيديو المتداول، أن الشاب المتهم يقوم بممارسة أعمال منافية وخادشة للحياء أمام المدارس في عدة مناطق بمصر الجديدة: «وصلتنا رسايل من بنات اتعرضوا للتحرش من متحرش في النزهة، الشخص ده بيستهدف بنات المدارس في مناطق مصر الجديدة وشارع الحجاز وعمار بن ياسر».

وكشف القائمون على الصفحة المعنية برصد وقائع التحرش، التفاصيل الكاملة عن الشاب المتهم مع نشر صور له: «المجرم ده بيقف في عربية سودا، بيستهدف بنات صغيرة في أولى وتانية إعدادي وبيكون في أوضاع غير لائقة، ولازم نفضحه وننشر كل مواصفاته عشان يتم القبض عليه».

كما نوهت الصفحة المذكورة عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري» على حسابها بـ«انستجرام»، بضرورة الإبلاغ عن المتحرش من قبل أي فتاة تتعرض للموقف ذاته: «بنطلب منكم التوجه لأقرب قسم شرطة وتحرير محضر، بكل المواصفات اللي نشرناها، ولازم تاخدوا خطوات قانونية عشان كثرة البلاغات هتسهل عملية القبض عليه».

كيفية تصرف الفتيات مع وقائع التحرش

من جانبه، وجه الدكتور محمد فتحي، أستاذ العلم التربوي، بعض النصائح التي يجب اتباعها في حال تعرض الفتاة لواقعة تحرش أو ابتزاز، منها التوجه لأقرب قسم شرطة والإخطار ببلاغ وعمل محضر رسمي بتفاصيل الواقعة، وأيضًا يمكن التوجه للمؤسسات والمنصات التي تهتم برصد تلك الوقائع خاصة التحرش.

وأضاف «فتحي» إلى أنه يمكن أن تذهب الضحية لشخص مقرب لها وتثق به وتبدأ في رواية تفاصيل ما تعرضت له، كي تحصل على المساعدة المناسبة.