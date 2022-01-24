5 خطوات تساعدك في الرد على تساؤلات طفلك المحرجة.. «ذاكر كويس»

القاهرة - سمر حسين - ماما

في الأعوام الأولى للأطفال عادة ما يأخذهم الفضول إلى تساؤلات كثيرة ومختلفة تساعدهم في اكتشاف البيئة المحيطة بهم، ومن ثم يطرحون تلك التساؤلات على أبويهم؛ للحصول على إجابات واضحة ترضي شغفهم، لكن خلال ذلك الموقف قد يتعرض الآباء والأمهات بصورة كبيرة إلى أسئلة غير متوقعة من أطفالهم وقد يجدون صعوبة في التعامل مع الأمر بصورة سريعة.

خطوات للتعامل مع الأسئلة غير المتوقعة للأبناء

كشف الدكتور أحمد أبو الوفا، استشاري طب الأطفال، خلال استضافته في إحدى حلقات «جروب الماميز» عبر منصة الفيديوهات «يوتيوب»، عن مجموعة من النصائح والخطوات التي تساعد في الرد على التساؤلات غير المتوقعة والمحرجة، التي يطرحها الأطفال على آبائهم وأمهاتهم، على النحو التالي:

1- يجب على الآباء أن يكون لديهم مصادر عامة ومتعددة للمعرفة والمعلومات.

2- عليهم أن يدركوا جيدًا ما هي أدوارهم نحو أبنائهم، ليتم التعامل معها بصورة صحيحة.

3- في حال طرح الطفل سؤال صعب، وعدم قدرة الأم أو الأب على إجابته في الحال، يمكن تأجيل الرد، حين البحث عن إجابة صحيحة، ومعرفة كيفية التصور الصحيح مع الأمر.

4- إذا كان الآباء ليس لديهم القدرة على الإجابة سريعًا، يمكن سؤال أي شخص مر بالتجربة ذاتها عن التصرف الصحيح.

5- يمكن للأمهات والآباء البحث عن الإجابات، التي لا يدركونها على العديد من المنصات المختلفة، كـ «جوجل» و«يوتيوب» والكتب العلمية.

إزاي تتعامل مع أسئلة طفلك المحرجة؟

وفي سياق آخر، عند طرح الأطفال أسئلة محرجة، يمكن التعامل معها كالآتي:

- مساعدتهم في الحصول على المعلومات التي يبحثون عنها لكن بشكل لائق لفئتهم العمرية.

- لا ينبغي الشعور بالإحراج أمامهم، ويمكن البحث عبر مواقع الإنترنت والكتب عن الإجابة المناسبة.

- لا يجب إعطائهم مسؤولية كاملة للبحث عن الإجابات مع أشخاص آخرين غير موثوق بهم.