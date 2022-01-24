5 طرق يجب اتباعها في اتيكيت الرد على المجاملات: «متبالغش»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

على الرغم من سعادة بعض الأشخاص عند سماعهم كلمات تحوي بعضًا من المجاملات، إلا أنهم لا يعرفون كيفية الرد عليها؛ ما يجعلهم يشعرون بالحرج، أو الرد بكلمات مختلفة لا تناسب مجرى الحديث، ومن المحتمل أن يصبحون محل سخرية لمن حولهم.

وحتى لا تترك انطباعًا غير لائق عنك، ويتسبب عدم ردك في إحراج الطرف الآخر، أو شعوره بأنك لا ترغب في التعامل معه، يلزم عليك معرفة طرق الرد على المجاملات.

اتيكيت الرد على المجاملات

وفي هذا الصدد، تقدم «هن»، بعض الطرق التي تساعدك في الرد على المجاملات، أو الكلمات الصادقة، وفقًا لموقع «Wiki How»، على النحو التالي:

- عندما يوجه إليك مجاملات خلال الحديث، أظهر للشخص أنك سعيد لسماع تلك الكلمات من خلال ابتسامتك، ثم وجه له الشكر واخبره أنك سعيد لسماع رأيه، كما أنه شخص لطيف.

- احرص على الرد بنفس درجة الصوت التي يوجه إليك بها الكلمات، وتجنب الصوت العالي خلال الحديث بشكل تام.

- حاول تجنب المبالغة في المجاملة، يمكنك الاكتفاء بالشكر فقط، مع رد المجاملة بكلمات مناسبة لطيفة مع ابتسامة هادئة.

- إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من الرد على المجاملات، يمكنك الاكتفاء بقول «شكرًا ده من ذوقك»، إذ يعتبر ذلك من اتيكيت الرد.

- تعتبر الثقة بالنفس من أهم الأشياء للرد على المجاملات، عندما يوجه إليك تعليق لطيف على ملابسك، لا تتسرع في الرد وتقل إنك لا تحب أن ترتديها، أو أنها قديمة.

فوائد المجاملات الاجتماعية

وإليك فوائد المجاملات الإجتماعية، نقلًا عن موقع NBC News:

- يمكن أن تكون بداية لحديث لطيف مع الأشخاص.

- تساعد على توطيد العلاقات.

- تنشر الطاقة الإيجابية، وتمنح الأشخاص التفاؤل.

- تعزز الثقة بالنفس.

- تلطف التعامل بين الناس، كما تساعد على مبادلة المشاعر بشكل واضح بين الأشخاص.