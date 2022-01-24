8 نصائح لا غنى عنها لكل رجل للعناية الشخصية.. عطرك سر جاذبيتك

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

العناية الشخصية لا تقتصر على النساء فقط، ولكن للرجال نصيب أيضا، إذ هناك طرق كثيرة لعناية الرجل بنفسه، والتي تعطي مظهرًا أنيقًا وراقيًا وجذابًا عند تطبيقها واتباعها، لذلك تقدم «هن» الدليل للعناية الشخصية بالرجل وفق موقع boldsky.

أهم نصائح العناية الشخصية للرجال

1- قص شعرك بانتظام

قص الشعر يحدد شخصيتك، لذلك لابد من عمل روتين لشعرك، راقب معدل نموه سيساعدك ذلك في معرفة مدى تكرار قص شعرك، قد تحتاج إلى قصة شهرية أو نصف شهرية، وكن منتظما في محل الحلاقة.

2- ابحث عن تسريحة شعر مميزة

تهدف تسريحة الشعر إلى إضافة المزيد من الجمال على شخصيتك، قد تحتاج إلى بعض التجارب للوصول إلى قصة مناسبة ولكن الأمر في النهاية يستحق العناء، يمكنك الاستفادة من التكنولوجيا للحصول على تسريحة مميزة.

ويوجد العديد من التطبيقات التي تتيح لك تجربة افتراضية لتسريحات الشعر المختلفة، أو يمكنك استشارة مصفف شعر.

3- الاهتمام بعطرك

العطر جزء أساسي من جاذبيتك، ابحث عن الرائحة التي تحبها واجعلها رائحتك المميزة، يمكنك أيضا مزج عطرين للحصول على رائحة بتوقيعك الخاص.

4- استخدم مقشر الوجه

غسل الوجه كل يوم لا يكفي، لابد من استخدام مقشر أسبوعيا لإزالة خلايا الجلد الميتة، وللحفاظ أيضا على بشرتك في حالة جيدة، لذلك لابد من اختيار النوع المناسب لبشرتك.

لا ترتدي الأحذية الرثة بغض النظر عن مدى نظافة وجودة ملابسك، يمكن للأحذية المتهالكة المتسخة أن تدمر مظهرك، استثمر أموالك في بعض الأحذية الجيدة وحافظ على نظافتها.

5- قص أظافرك أسبوعيا

الأظافر الطويلة المتسخة قد تكون منفرة لبعض الأشخاص، لذا قص أظافرك مباشرة بعد الاستحمام.

6- حافظ على ترطيب وجهك ويديك

البشرة المرطبة بشرة سعيدة، والغسل المستمر للوجه وتغيير الطقس، يمكن أن يزيل رطوبة بشرتك، لذلك استخدم مرطبا للحفاظ على رطوبة يديك ووجهك.

7- حافظ على نظافة الفم

من النصائح المهمة، التي يتجاهلها البعض، نظافة الفم ومراقبة رائحته، فالحرص على غسل الأسنان بانتظام وتناول النعناع أو استخدام معطر للفم، قد يكون حلًا لهذه المشكلة.

8- ضع واقي للشمس قبل الخروج

استخدام واقي الشمس لا بد منه، فهو يمنع شيخوخة الجلد، ويمنع أيضا مشاكل كثيرة مثل فرط التصبغ وحب الشباب، لذا حافظ على بشرتك بوضع واقي للشمس قبل الخروج من المنزل.