الامارات | بحثت في إيميلها «السبام» عن رسالة قديمة.. لتكتشف مفاجأ غيرت حياتها

شكرا لقرائتكم خبر عن بحثت في إيميلها «السبام» عن رسالة قديمة.. لتكتشف مفاجأ غيرت حياتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صدفة غريبة قادت امرأة أمريكية لتكتشف فوزها في يانصيب بقيمة 3 ملايين دولار، وذلك خلال بحثها في بريد إلكتروني عن رسالة قديمة في مجلد ‏البريد العشوائي «السبام» الخاص بها.‏

وقال منظم المسابقة، يوم الجمعة الماضي، إن المرأة وتدعى، لورا سبيرز (55 عاما) من مقاطعة أوكلاند، قامت بمطابقة 5 كرات في جائزة «ميغا ميليونز» في ولاية ميشيغان يانصيب ليلة رأس السنة الجديدة، لكنها لم تفكر في التحقق من أرقامها، أو التحقق من بريدها العشوائي «السبام» ، بحسب قناة «سي بي إس بيتسبرغ»، ووكالة " سبوتنيك".

ويعتبر فوز المرأة أمرا استثنائيا، خاصة وأن مجلد «السبام» عادة ما ينتشر به رسائل احتيال غير حقيقية.

وأكدت لورا سبيرز أنها اكتشفت الرسالة بالصدفة أثناء بحثها عن بريد إلكتروني مفقود من شخص ما، لذا قمت بفحص مجلد «السبام» في حساب البريد الإلكتروني الخاص بها.

وتابعت أنها لم تصدق ما قرأته في الرسالة العشوائية، لذلك قامت بتسجيل الدخول إلى حساب اليانصيب الخاص بها للتأكد، وأن الأمر لا يزال الأمر صادما للغاية بالنسبة لها.

وأشارت سبيرز إلى أنها أضافت يانصيب ميشيغان إلى قائمة المرسلين الآمنين، في حال أن حالفها الحظ مرة أخرى بالفوز.

وتخطط لمشاركة مبلغ الثلاثة ملايين دولار مع أسرتها، والتقاعد في وقت أبكر مما هو مخطط له.

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