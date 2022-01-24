لايف ستايل

الامارات | من بريطانيا إلى مكة سيرا على الاقدام.. عراقي انطلق منذ 6 أشهر ووصل إسطنبول

0 نشر
متابعة- موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن من بريطانيا إلى مكة سيرا على الاقدام.. عراقي انطلق منذ 6 أشهر ووصل إسطنبول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد نحو 6 أشهر من انطلاقه من بريطانيا، سيرا على الأقدام، في رحلة إلى مكة لأداء فريضة الحج، وصل العراقي آدم محمد إلى مدينة إسطنبول التركية.

محمد الذي انطلق من بريطانيا في 1 أغسطس ماضي يواصل رحلته وأمامه عربة ذات ثلاث عجلات يستخدمها لنقل أغراضه، برفقة كلب عثر عليه في صربيا، بحسب وكالة «الأناضول»، ووكالة «سبوتنيك»

وقال محمد ذو الأصول العراقية والذي يعيش في بريطانيا منذ 25 عاما، إنه يسعى للوصول إلى مكة في يوليو المقبل.

وعن سبب خوضه هذه التجربة قال إنه وجد باعثا داخليا يقول له إن بإمكانه السير طوال الطريق من منزله إلى مكة، مؤكدا أنه لم يتمكن من تجاهل هذا الباعث.

وبين أن تجهيزه للرحلة استغرق شهرين، وأن منظمة بريطانية مدت يد العون له.

Google Newsstand تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا