الامارات | أمريكي أعزل يدخل في معركة مع دب ضخم دخل بيته.. وهذه النتائج..«فيديو»

شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكي أعزل يدخل في معركة مع دب ضخم دخل بيته.. وهذه النتائج..«فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دفاعًا عن زوجته وكلبه، اضطر رجل أمريكي لخوض معركة مع دب مفترس بيدين عاريتين في دايتونا بيتش بولاية فلوريدا ليلة الأربعاء.

وتُظهر لقطات كاميرا المراقبة، هيكوكس وهو يقفز لدفع الدب الأسود للخارج، بعد أن اقتحم شرفة منزله بقصد التهام كلب ألماني يبلغ من العمر 12 عامًا.

ثم قام «هيكوكس» بسحب مقعد لسد الفتحة ومنع الدب من الوصول إلى زوجته كيري روبينو هيكوكس، و3 كلاب أخرى داخل المنزل.

وفي الفيديو يمكن سماع الرجل وهو يصرخ: «كيري يا إلهي، لقد هوجمت من قِبَل دب».

ولاحقًا قال «هيكوكس» لشبكة «WFTV 9»: «لم يخطر ببالي الكثير في تلك اللحظات، بخلاف ما كان سيحدث إذا مر وتمكن من الدخول إلى المنزل؛ حيث كانت بقية كلابي وزوجتي».

من جانبها، قالت «كيري»: إن الدب قفز على ما يبدو على الشرفة لمهاجمة الكلب بيبر، وأضافت: اعتقد زوجي أنه كلب الجيران وذهب ليصفعه على وجهه.

ونشرت الزوجة على مواقع التواصل صورًا لجروح على جسد زوجها، نتيجة المواجهة القاسية؛ بما في ذلك آثار مخالب وأسنان الدب على ظهره وذراعيه؛ لافتة إلى أنه «اضطر لتلقي حقن داء الكلب.. لحسن الحظ لم يصب أي من الكلاب في الهجوم».

وأكدت شرطة دايتونا بيتش، أن هذا هو ثاني هجوم لدب في المنطقة خلال أسبوع واحد، بعد أن تعرضت امرأة لهجوم من قِبَل دب في وقت سابق هذا الأسبوع أثناء خروجها في نزهة مع كلب، وتم نقلها إلى المستشفى، لتتعافى من إصابات في وجهها ورأسها بعد الهجوم.

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